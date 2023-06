Shakira arrasa en finales de la NBA con minifalda, top, plataformas y sonrisas para Jimmy Butler

Los supuestos pretendientes, así como los rumores de romances, no cesan para Shakira. Hace no muchas semanas, se le comenzó a relacionar con el jugador de los Miami Heat, Jimmy Butler. Horas antes del cierre de esta nota, la ex de Gerard Piqué se dejó ver en el tercer juego de las finales de la NBA. Can’t lose in front of Shakira https://t.co/jpbaKvkrV4 — Andrew Taylor (@andrewtaylor09) June 8, 2023

Miami Heat y Denver Nuggets se disputaron las finales de la NBA. Misma que dio como triunfadores al equipo de Colorado con un marcador de 109-94. Esto los coloca en un 2-1 por encima. Pero otra de las cosas relevantes, además del resultado, fue que la cantante Shakira llegó en minifalda, plataformas, top y gran sonrisa a animar a Jimmy Butler, quien no logró destacar en el partido.

Shakira salió de Barcelona directo a Miami. De ahí, partió nuevamente a un evento deportivo a derrochar la belleza que la caracteriza. Mientras todo esto sucedía y la intérprete de “Acróstico”, “TQG” y “Monotonía” animaba a su amigo de los Miami Heat, Jimmy Butler, a su ex Gerard Piqué no le iba muy bien por España. Shakira Shakira at the #NBA game https://t.co/vKwCAir9xT— Danna Centeno (@DannaCenteno10) June 8, 2023

El ex jugador del FC Barcelona se presentó ante un juzgado con su novia Clara Chía Martí, después de denunciar al corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin por supuesto acoso. El mismo paparazzi contó los detalles en el show de Univision. A pesar del mal momento de todos por el país ibérico, “Shak” sí la pasó bomba.

Shakira y Jimmy Butler se siguieron en Instagram

Después que la barranquillera viera al jugador en mayo en plena acción y escribiera un mensaje en Instagram, definiendo como maravilloso el juego de la NBA de esa noche, ambos se siguieron en la red social.

La amiga de Bizarrap y Karol G formó la palabra HEAT en vertical y usó cada letra para construir otra. “Heroico, extraordinario, increíble y equipo”. Shakira no se ha perdido los playoffs y eso ha aumentado los rumores de coqueteo entre la estrella de la NBA y la cantante pop.

Ninguna de las partes involucradas habían emitido comentario alguno al respecto al cierre de esta nota.

