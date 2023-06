Shakira recibe fuertes críticas por vestir como jovencita y salir con amigos menores

Muchos de los fans de Shakira están felices por verla sonreír, después de todos los detalles que se han hecho públicos de la separación con el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. Sin embargo, no es un secreto que la cantante colombiana también tiene sus detractores. Mismos que la han criticado en redes sociales por su vestimenta y amistades más jóvenes que ella. Shakira se viste como la versión 2023 de Floricienta. https://t.co/WBnMsFSlaM — Brujina (@erregina) June 5, 2023

Shakira tiene 46 años y se ve estupenda. Su apariencia mucho dista de su edad. Por otro lado, no es de las artistas que se le nota haberse hecho de manera drástica algún retoque estético. Sin embargo, algunos “haters” opinan que no viste de acuerdo a su edad. Incluso fans que la aprecian han dicho lo mismo en las redes sociales. Esta vez, la ropa con la que asistió a ver a Lewis Hamilton en el Grand Prix de España de la Fórmula 1 fue objeto de señalamientos.

En su ropa nomás se ve una adolescente de 13. Pero tiene 50. Lo importante es como se siente. Y ya.— Scorpion (@scorpion_badx) June 4, 2023

“La viste su peor enemigo”, “Usé esto cuando tenía 15 años. Ya no soy una jovencita, tengo 45. Shakira no”, “Me cae superbién, pero viste fatal”, “Como dice Carolina Herrera, vestir de joven, envejece”, fue parte de lo que le criticaron a la ex de Gerard piqué. Por otro lado, el video que se viralizó luego también le supuso críticas. Ahi se siente el HEAT🔥el Calor. Shakira, Hamilton y Neymar el night Club pasándola bien.pic.twitter.com/BbrjCGmFUG— AndroShak🐥ACRÓSTICO🐤 (@DiAndrotoro) June 5, 2023

Shakira aparece rumbeando con Neymar, Mbappé y Lewis Hamilton. Recordemos que el futbolista brasileño es excompañero y amigo personal de Gerard Piqué. Lo cierto es que, usuarios de las redes sociales también dicen que la colombiana se rodea de amistades mucho más jóvenes que ella.

Shakira y sus últimas apariciones con amigos

La intérprete de “Pies Descalzos” tiene 46 años. Se ha dejado ver con las personas que ha grabado últimamente, por supuesto. Mismas que son más jóvenes que ella. Karol G de 32 años y Bizarrap de 24, Ozuna de 31. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sin embargo, de ellos, solo se conoce que tiene una relación más allegada ahora con el DJ y productor argentino, Bizarrap. A la lista de amistades menores que han rodeado a “Shak” también se suman Neymar de 31 años, Lewis Hamilton de 38 y Mbappé de 24. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Por supuesto, esto no es una sorpresa. El propio ex de Shakira y padre de sus hijos es menor que la cantante 10 años. Actualmente, Gerard Piqué tiene 36 años. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

