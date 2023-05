Gerard Piqué se plantea arremeter legalmente contra Shakira y demandarla por “Acróstico”

La cosa está que arde entre este par. A poco más de un año de la separación pública de Shakira y el ex jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, la situación está muy extrema entre ambos. Sobre todo después que la colombiana lanzara su video “Acróstico”, cosa que puso furioso a su ex. @laopinionla Gerard Piqué no sabía que sus hijos saldrían en el video de Shakira “Acróstico” | ♬ original sound – La Opinión – La Opinión

El periodista Jordi Martin ha sido el encargado de hablar directamente con uno de los abogados de Gerard Piqué. El paparazzi del show de Univision, El Gordo y La Flaca, ha dicho que el presidente del Kings League podría arremeter legalmente contra Shakira por la participación de sus hijos Milan y Sasha en el videoclip y por no avisarle que esto sucedería.

“Piqué se está planteando seriamente demandar a Shakira. La custodia la tiene ella, pero no se ha ratificado en la corte de Miami aún y Piqué se está planteando muy seriamente no ratificar el acuerdo de la custodia en la corte de Miami”, dijo el español, ratificando que esto pudiese implicar problemas serios para la intérprete de “Acróstico“, “TQG” y “Monotonía“.

También dejó claro que el catalán se lo está planteando y que no es que haya tomado una sesión sobre esto. Por lo pronto, el mismo volverá a Miami a buscar a Milan y Sasha. Los niños dejarán unas buenas semanas a Shakira para pasar vacaciones en Barcelona.

Gerard Piqué no sabía que sus hijos saldrían en “Acróstico”

El novio de Clara Chía Martín no tenía ni idea que sus hijos tendrían aparición en el más reciente videoclip de la barranquillera. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez lo hablaron en su podcast Las Mamarazzis.

“Lo que tengo que decir yo es que mal uno y mal el otro por utilizar a sus hijos, pero entre una canción que habla de superar y de superación personal y del amor, y un streaming en vivo hablando de violación…”, aseguraron.

También dejaron saber que la situación entre la familia de Piqué y Shakira es sumamente tensa y delicada. Jordi Martin aseguró lo mismo y le añade que el catalán no la estaría pasando nada bien con estos cambios. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Sigue leyendo:

– Gerard Piqué no volverá a Miami hasta final de año. Mientras, Shakira se lo disfruta en eventos

– Señalan a Lili Estefan de tener doble moral en caso de Shakira y Gerard Piqué

– Ya hay fecha para el juicio contra Shakira en España: tendrá 12 sesiones y 200 testigos

– Gerard Piqué llega a Miami e ignora la prensa antes de encontrarse con Milan y Sasha