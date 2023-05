Gerard Piqué no volverá a Miami hasta final de año. Mientras, Shakira se lo disfruta en eventos

A pesar de que ella misma pidió a la prensa que no siguieran a sus hijos, la verdad es que nadie se despega de todos los movimientos de Shakira. Pero su ex, Gerard Piqué, tampoco se queda atrás y también andamos de pendiente de sus últimos movimientos. Del dueño de la King League, se sabe que no regresará a Miami hasta septiembre.

Laura Fa y Lorenza Vásquez, periodistas y conductoras de Las Mamarazzis, confirmaron hace pocos días que el ex de Shakira, Gerard Piqué, no regresa a Miami casi a finales de año. Recordemos que en Florida se encuentra la nueva residencia de los pequeños, ahora que su mamá regresó.

” …A finales del mes mayo es cuando se acaban las clases en el colegio de Miami y es cuando empezarán los niños a venir otra vez a Cataluña y estar Piqué con los niños el tiempo que le toque. Pero hay que acabar de pactar ese 66 porciento que fecha será lo que estén este verano con Piqué y cuáles los que esté con Shakira”, aseguraron las periodistas residenciadas en España.

Shakira se disfruta Miami

La intérprete de “Monotonía”, “Te Felicito” y “TQG” no ha dejado de salir y reunirse con amigos. Primero fue Emilio Estefan con quien se dejó ver y él le dedicó unas palabras hermosas. View this post on Instagram A post shared by Emilio Estefan (@emilioestefanjr)

Después, el concierto de Juan Luis Guerra. Ahí se encontró con varios colegas y personas del entretenimiento como Lili Estefan. Misma que la abrazó y le dijo que la que amaba. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Este último fin de semana, Shakira también se dejó ver al lado nada más y nada menos que de Tom Cruise. Medios alegan que él mostró mucho interés. También estuvo comiendo con Lewis Hamilton después del Gran Prix de F1. Shakira y tom cruise en la fórmula 1



Shakira se relaciona con super estrellas del cine…pique con el Ibai y Juan llorizo…

El chiste se cuenta solo.#shakiraviral #shaki pic.twitter.com/gNVmsijUm4— y la queso ✂️✂️ (@DeSharpay) May 7, 2023 Tom Cruise al parecer habria enviado flores a Shakira después de su encuentro en el Grandprix de la formula 1 👀 pic.twitter.com/3bPAOEf5ps— ChartsData/Shak (@Chartsdata_shak) May 9, 2023

Además, también recibió el galardón a Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas de la música que hace la cadena Univision. No cabe duda que la colombiana tiene otro semblante y se le ve volviendo a sus rutinas en Miami.

Sigue leyendo:

– Aseguran que Shakira está molesta por fotos de Clara Chía en su antigua mansión de Barcelona

– Gerard Piqué disfrutó en Miami de una tarde piscina con Milan y Sasha

– Shakira recibe buena noticia del supuesto delito de fraude fiscal del que la acusan en España

– Gerard Piqué le compró un Aston Martin a Clara Chía Martín y no el Twingo que dijo Shakira

– Shakira manda a sacar árbol de su mansión Barcelona para sembrarlo en Miami