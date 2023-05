Aseguran que Shakira está molesta por fotos de Clara Chía en su antigua mansión de Barcelona

La cantante colombiana Shakira, de 46 años, está comenzando de nuevo su vida en la ciudad de Miami, donde está tomando un segundo aire tras su dolorosa separación de Gerard Piqué, sin embargo, aún habría algunos sucesos relacionados a su ex que la seguirían lastimando.

Hace unos días se dio a conocer que Clara Chía Marti, la actual pareja del exfutbolista se tomó una serie de fotos en el antiguo hogar de la barranquillera, en Barcelona, lo que no habría caído nada bien en la mamá de Milan y Sasha.

Deslumbrada y maravillada con estas fotos. Sin el foco de los paparazzis y en su intimidad más íntima. La Clara más bella que se ha visto, sin lugar a dudas 😍💕 pic.twitter.com/kCij2vpteP — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 3, 2023

De acuerdo al portal español OKdiario, la intérprete de ‘Monotonía’ sí se habría sentido afectada tras enterarse que la joven ya está disfrutando de la que fue su fortaleza en Cataluña.

“Las reacciones no se han hecho esperar. Esta noticia ha llegado a oídos de la artista, quien está cada vez más indignada. La cantante no quería quedarse en España, pero no entiende que Piqué use la casa a su antojo”, señaló el citado diario.

A continuación detalló que Shakira habría tomado las fotos de la joven como una clara provocación, lo que se sumaría a los apodos que la publirrelacionista le habría puesto a la colombiana.

“La ex de Piqué ha descubierto que Clara se pasea por su casa con total libertad. Ha sido la provocación definitiva, pero tampoco puede hacer gran cosa. Shakira está viviendo en Miami y no tiene ninguna intención de regresar a su mansión de Barcelona”, concluyó el citado portal.

Cabe recordar que Shakira y Gerard Piqué se separaron en junio del 2022 tras 12 años de relación, y dos hijos en común, en medio de rumores de infidelidad por parte del exdefensor catalán.

