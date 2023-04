Gerard Piqué le compró un Aston Martin a Clara Chía Martín y no el Twingo que dijo Shakira

De acuerdo al medio Semana, apenas salió del aeropuerto de Barcelona Shakira y Gerard Piqué y Clara Chía no sólo se han exhibido felices y sonriendo sino que el dueño de la Kings League le hizo un regalo carísimo a su novia. Es un auto y no un Twingo como mencionó la colombiana en una canción sino un Aston Martin de $200,000 dólares.

Al parecer, Piqué quiere que su novia Clara Chía Martín supere el acoso que explicó hace unos días habían recibido de parte de fanáticos de Shakira. En ese momento también hizo alusión a que ella es Latinoamericana. Las críticas que recibió el ex jugador del FC Barcelona no fueron pocas. A eso se le suma el auto de lujo que le acaba de dar a la novia con la que tiene poco más de un año.

De acuerdo con Semana es un Aston Martin modelo DB9 GT con potencia de 100 kilómetros por hora y velocidad máxima de 300 kilómetros. Clara Chía Martín supuestamente ha sido vista por las calles de Barcelona manejando el auto. No es un secreto que Piqué es fanático de los automóviles y no del Twingo que manejó justamente después de la canción de Shakira con Bizarrap Music Sessions 53.

Madre de Piqué pide no hablar de Shakira

Montserrat Bernabéu estuvo de invitada en el programa español Col Lapse por TV3. L propia madre del dueño de Kosmos pidió que no le preguntaran por su vida privada: “Como todo el mundo, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada sólo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer…”.

En cambio se limitó a hablar de su trabajo y desarrollo profesional como doctora y de cómo, cuando se siente mal o baja de energía, va a un refugio a ayudar. Dice que eso la anima. Sin embargo, se pudo apreciar que goza de una buena relación con su nueva nuera. View this post on Instagram A post shared by Col·lapse TV3 (@collapsetv3)

Mamá de Gerard Piqué y Clara Chía sonríen

A dos días de Shakira haber partido de Barcelona a Miami con Sasha y Milan, Gerard Piqué , su mamá y Clara Chía se fueron a un juego que disfrutaron en familia y entre carcajadas. Las miradas cómplices entre la pareja era obvia y la alegría de Monserrat también.

No se pudo saber si el padre del deportista catalán, Joan Piqué, estaba presente pero sí se dio a conocer a través de La Vanguardia, que le había enviado una supuesta carta de desalojo a la intérprete de “Monotonía”, “Te Felicito” y “TQG”. Misma que era para finales de abril pero que ella quiso adelantar y ya esperar a sus padres en Florida.

