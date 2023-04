Padres de Shakira abandonaron casa de Gerard Piqué en Barcelona para irse con ella a Miami

Apenas hace unos dìas que Shakira llegó a Miami a emprender un nuevo capítulo en su vida en compañía de sus hijos Milan y Sasha. Para ese momento sus padres, William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll, seguían en la casa que compartían con Gerard Piqué y la familia del mismo.

Laura Fa y Lorena Vásquez, Las Mamarazzis han dicho que vieron movimiento de mudanza en la mansión de Piqué en Barcelona. “Los padres de Shakira habían abandona Barcelona para irse a Miami lo he leído ahora mismo. Parece ser que vieron cómo se llevaban el oxígeno y los aparatos médicos que tenía en Barcelona…”. Recordemos que su movida a Miami se había retrasado por la salud de su padre, quien ha estado muy delicado de salud desde el último año.

Además aseguraron que Gerard Piqué no sabía nada del comunicado que lanzó Shakira pidiendo privacidad a sus hijos por arte de la prensa ante su llegada a Miami. Supuestamente la familia le ha parecido buena la decisión por parte de la colombiana. Aún así, Las Mamarazzis quieren esperar a que los padres de Shakira aterricen en Florida.

Shakira muda de Barcelona a Miami un árbol

La mudanza no ha cesado en la casa que ocupaba la ex de Piqué. Entre los camiones de cosas que está sacando de ahí también se encuentra un árbol. El mismo es del Líbano y al parecer la propia cantante lo habría sembrado en el pasado. Por ser algo que representa sus orígenes y la ciudad donde nació su abuela paterna ha decido desterrarlo y llevarlo a Miami.

Las Mamarazzis también dijeron que parece que Shakira no está durmiendo en su casa de Florida. No se sabe si porque la misma no se encuentra lista o por salvaguardar tal como pidió, la privacidad de sus hijos. Por lo pronto, les dejamos parte del comunicado que ella compartió en redes sociales.

“…Es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mi y de mi familia. Sin embargo mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings. Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Sasha…”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

