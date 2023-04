Shakira hizo parada estratégica con sus hijos antes de llegar a Miami

Aunque vimos que Shakira publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se despedía de Barcelona, varios medios españoles están señalando que, apenas salió de España, hizo una parada previa junto a sus hijos Milan y Sasha antes de instalarse en Miami.

Las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes también fueron de las primeras en confirmar la relación de Gerard Piqué con su nueva novia, Clara Chía Martin, aseguran que Shakira no viajó directo de Barcelona a Florida y que se paró a disfrutar de unos días de descanso con sus hijos antes de incorporarse sus actividades en Miami.

“Se está especulando muchísimo dónde está Shakira. Ella cogió su avión privado, llegó a Miami y allí tuvo que cambiar de avión porque se ha ido a un destino paradisíaco a desconectar. Está lo más escondida posible para pasar estos días de vacaciones, para ya directamente irse a Miami, pero no está ni en Colombia, ni en Miami”, dijo una de Las Mamarrazis sobre la ex de Gerard Piqué.

Shakira no está en Miami, según revista Hola

Una de las publicaciones más prestigiosas de España, también asegura que la colombiana no se encuentra en Florida. También manejan la teoría que apenas aterrizó con sus pequeños, tomaron otro avión con destino incierto. Pero, a diferencia de Las Mamarazzis, ellos dicen que la cantante de “TQG” pudiese estar en San Diego, California.

De ese lugar, no sólo nosotros hemos confirmado que vive que una de sus mejores amigas, sino que también fue el destino al que fue una vez se supo de la relación del presidente de la Kings League con Clara Chía. Así que pudiese ser factible también.

El hecho es que Shakira ya dejó atrás el continente europeo y, mientras se prepara con sus hijos para esta nueva etapa de sus vidas, parece haberse querido tomar una pausa. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

