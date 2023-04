Tildan a Gerard Piqué de racista por mencionar que Shakira es latinoamericana

La cosa se pone oscura para Gerard Piqué nuevamente. Ahora lo están señalando de racista después que en una entrevista hablara de la repercusiones que ha habrían tenido las canciones de Shakira sobre su ex Clara Chía y los mensajes que ha recibido en sus redes sociales.

Y qué tiene que ver que Shakira sea latinoamericana pedazo de imbecil #pique pic.twitter.com/Mo8Ju0f4I1 — Juan Montes (@crunches_) April 1, 2023

“No pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental para la gente a la que le tiras. Queda muy bien a título personal y oh, la put** ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío… Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, dijo Gerard Piqué haciendo alusión a Shakira.

“Este no dura una clasificatoria en Sudamérica”, “Anda! @shakira es latinoamericana?! No lo sabíamos! Gracias sal Piqué”, “Tratando a los Latinoamericanos como violentos, alimentando estereotipos absurdos. Qué tipo xenófobo”, “Pues que la gente de Latinoamérica lo está insultando, así o busco las manzanas?…”, “Recuerden que Monserrat, la madre de Piqué, dijo que ella prefería a Clara por ser española, esa familia nunca ha ocultado su racismo”, “Ojalá que los futbolistas latinos de los que se dice tan amigos le digan algo al estupido”, “El tipo es racista y no lo sabe”, fueron parte de las reacciones de

de Shakira a Piqué. La colombiana además envió un mensaje horas antes en el que se despedía de la que fue su casa por doce años.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor…”,fueron parte de las palabras de la que fuera por todo ese tiempo pareja del presidente del King’s League y es futbolista del FC Barcelona.

Según La Vanguardia, el padre de Gerard Piqué habría enviado una carta de desalojo a la colombiana en la que señalaba que debía dejar la propiedad en Barcelona para el 30 de abril. Esto se lo comunicaron a Shakira apenas regresó de Nueva York con sus hijos.

Ella prefirió adelantar la mudanza y salir directo a Miami. Su padres aún seguirán en Barcelona hasta que puedan moverse a Florida. También se presume que ellos se mudarán antes ahí mismo en España, pues aún están en la casa que compartía con los padres del catalán.

No es un secreto que las cosas entre la familia de Gerard Piqué y la intérprete de “Te Felicito”, “Monotonía” y “TQG” llegaron a su peor momento. Incluso se habló que con Montserrat Bernabéu habría llegado a los golpes. Esto, cuando supuestamente Shakira descubrió porque Piqué llevaba a Clara Chía Martín a la casa de sus padres cuando ella estaba de viaje por trabajo. ¿Se viene demanda o canción de nuestra Shaki? https://t.co/r888FA7ZuV— Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) March 19, 2023

