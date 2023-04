Shakira se lanza contra Gerard Piqué en Twitter tras polémicas declaraciones de Latinoamérica

Shakira no se quedó callada ante las polémicas declaraciones que diera su expareja Gerard Piqué e hiciera referencias despectivas hacia Latinoamérica. La cantante colombiana utilizó Twitter para enviarle un mensaje a Piqué.

Recientemente, el futbolista dio una entrevista, donde habló de las muestras de odio que recibe de parte de sus detractores y los fans de Shakira, tras su separación y su nuevo amor con Clara Chía.

“Mi expareja es latinoamericana y no sabes lo que llego a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Miles de barbaridades y no me importa nada porque no los conozco”, dijo Piqué.

Con la citada declaración, el deportista hizo referencia a que la mayoría de los comentarios negativos que recibe provienen de fanáticos originarios de países latinoamericanos. Este comentario fue tachado de xenófobo en las redes sociales, pues está demeritando a los países de la región.

Shakira hunde a Gerard Piqué con un tuit

Ante tales palabras, Shakira hundió a Piqué con un tuit: “Orgullosa de ser latinoamericana”, el cual mostró las banderas de todos los países de esta región.

Desde luego, sus seguidores en Twitter celebraron sus contundentes palabras y le respondieron con frases como: “Te amamos”, “Grítalo reina”, “Que ese perro se aguante su dolor” y “Shakira con un tuit uniendo a toda Latam”.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

