Piqué explota contra Shakira por indirectas en canción con Bizarrap: “No pensamos en la otra persona”

Ha pasado casi un año desde que Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación amorosa, pero su separación sigue dando de qué hablar. Recientemente, el exfutbolista criticó las indirectas que lanzó la cantante colombiana en la canción que realizó con Bizarrap.

Fue en “Jijantes”, programa del streamer Gerard Romero, en donde el deportista defendió a Clara Chía y se lanzó en contra de la letra de “Sesión #53”, en donde la madre le dedica versos a él y su nueva pareja.

Gerard Piqué aseguró que tirar indirectas puede ser peligroso para las personas afectadas, ya que pueden dañar su salud mental.

“Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’, pero también es un tema personal, el tema de ‘tirar beef’ que está muy bien, es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental para la gente a la que le tiras”, dijo contundentemente Piqué.

Gerard Piqué señaló que las indirectas pueden hacer pensar en el suicidio

Además, Gerard Piqué agregó que este tipo de comportamientos pueden ocasionar que incluso los afectados piensen en quitarse la vida tras las duras críticas en su contra, y la exhibición en redes sociales y en la vida real.

“Queda muy bien a título personal y oh, la put@ ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío… Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, agregó el ex de Shakira.

