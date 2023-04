Gerard Piqué ataca a los fans de Shakira que lo despedazan en redes sociales: “No tienen vida, me la pela lo que digan”

Gerard Piqué ha decidido romper el silencio y hablar sobre las duras críticas y mensajes que ha recibido en los últimos meses por parte de los fans de Shakira una vez se hizo oficial la separación entre ambos y se conoció sobre su nueva relación con Clara Chía Martí.

En una entrevista con el periodista y presidente de un club de la Kings League, Piqué se mostró contundente y dejó una dura contestación a los fanáticos de la cantante colombiana que, según él, le han dicho “barbaridades” en redes sociales.

“Mi expareja pues es latinoamericana… O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, barbaridades, miles… Pero no me importa nada, de verdad, cero, porque no los conozco de nada, son gente que están ahí, no tienen vida… ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, confesó en una transmisión de Twitch.

El exjugador del FC Barcelona puntualizó en la conversación con Gerard Romero que lo importante en este tipo de situaciones es actuar con indiferencia y no darles protagonismo. “Hostia, es que si te ven preocupado o tiras un mensaje, han ganado. Que no, que tienes que salir ahí y decir ‘es que me la pela, me la pela lo que digáis tú, tú y tú’ y ya está. Y cuando ven que te es indiferente, ahí es cuando se matan de rabia. En el momento en que os preocupáis, han ganado”.

Esta sería la tercera entrevista en la que Piqué toca el tema de su separación con la intérprete colombiana. Luego del final de su romance, su retiro del fútbol profesional y el anuncio de relación formal con su actual pareja, la vida privada del exdefensor comenzó a ser tema de debate casi a diario.

La separación de la pareja y el lanzamiento de un hit musical en el que Shakira se dedicó a sacarle los trapitos al sol a Gerard, ocasionaron una división en redes sociales y los fans de la colombiana atacaron con dureza al catalán de 35 años hasta el punto que decidió no pagar más asesoramiento para reparar su imagen pública.

