Shakira vuelve al ataque contra la novia de Gerard Piqué en Instagram: “Chiaroscuro”

Con su cara muy natural, un gorrito de los 90′ que ahora siempre usa y con un monosílabo poderoso, la cantante colombiana Shakira volvió a encender la redes sociales haciendo alusión a la novia de hace casi un año de Gerard Piqué, Clara Chía Martín. “Chiaroscuro” fue lo que escribió en su cuenta de Instagram.

Si nos ponemos específicos, esto en realidad es una técnica creada en el Renacimiento para expresar sombras y luces. Su traducción al español del italiano significa “Claroscuro”. A través de su aplicación se percibe la luz y la oscuridad de manera dramática en las obras de arte. Leonardo Da Vinci y Goya fueron defensores de ella y parece que la ex de Piqué, Shakira, también. Aunque la intérprete de “Ojos Así”, “Te Felicito” y “Pies Descalzos” es una de las artistas latinas con el coeficiente intelectual más alto (comprobado), todo parece indicar que esto sigue siendo parte de su “venganza”. View this post on Instagram A post shared by Bi Sanatlık. (@bisanatlik)

“Chiaroscuro” también puede tomarse como una indirecta para la pareja actual del presidente de la King’s League, Gerard Piqué, Clara Chía Martin. Por supuesto, esto puede tratarse del nuevo tema de la cantante. No se sabe a ciencia cierta si pertenece al videoclip que ya grabó y en el que aparece como una sirena dentro de una pecera.

Supuestamente esto corresponde a la colaboración con el cantante de género urbano también colombiano, Manuel Turizo y se llamaría “Copa Vacía”. Esto después del último éxito que lanzó junto a Karol G “TQG”. Pero la verdad es que, hasta el momento de cierre de esta nota, apenas habían transcurrido dos horas desde la publicación. Misma que desató todo tipo de reacciones en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Shakira.

“Eres una GANADORA. Nuestra LOBA que amamos en #colombia”, “Está que se la lleva le tocaron a su hijo.!!!! Ahora si tiembla la tierra”, “Claramente, vuelve al ataque!”, “TRAPEAMOS EL PISO OTRA VEZ? DIME QUE YO TE ACOMPAÑO”, “CHIA-Roscuro“, “Chia chia chia prepárate que apenas fue el comienzo”, fueron parte de los bombazos que le lanzaron a la joven catalana los fans de la colombiana.

Sigue leyendo:

· Chiquis Rivera habla de Shakira y de su tío Juan Rivera desde Ciudad de México

· Shakira y madre de Gerard Piqué supuestamente habrían llegado a los golpes

· Aseguran que Gerard Piqué propuso trío a hermana de estrella de Tik Tok cuando aún estaba con Shakira

· Ex de Gerard Piqué, Nuria Tomás, se solidariza con Shakira

· Gerard Piqué y Clara Chía se burlan de paparazzi: “¿Qué te has tomado?”