Aseguran que Gerard Piqué propuso trío a hermana de estrella de Tik Tok cuando aún estaba con Shakira

Las cosas van de mal en peor para Gerard Piqué. Mientras se pasea muy sonriente y sin ningún tipo de secreto con su nueva novia Clara Chía Martín, los rumores de más infidelidades por parte del ex jugador del FC Barcelona sigue rondando la relación que tuvo con la madre de sus hijos, Shakira.

La supuesta propuesta de Gerard Piqué a una tiktoker para hacer un trío pic.twitter.com/P9ejxasp8n — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 10, 2023

Esta vez fue una estrella de TikTok la que dijo que supuestamente Gerard Piqué le habría propuesto a su hermana que tuvieran un trío con su amiga. Para ese entonces (2029) la hermana de Cristina Duzzi tenía 19 años. Al parecer esto se dio en la discoteca Otto Zuts en Barcelona.

“Nosotros entramos a la discoteca normal, teníamos un VIP y el grupo de Piqué estaba en otra mesa, en otro VIP como más cerrado que es para famosos y alguien de seguridad nos dice: -Les tengo que preguntar, Piqué está preguntando si puede mover la mesa aquí con ustedes”, dijo la estrella de TikTok sobre lo que le contó la hermana.

Al parecer la joven respondió al de seguridad que no había problema. Aseguró también que, cuando Gerard Piqué y sus amigos se sentaron junto a las chicas, el propio ex de Shakira le habló: “Él se me acerca y me hace la propuesta: -¿No te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga? Fue un trauma total”, acotó la joven de nombre Cristina Duzzi.

También dijeron que Piqué quería llevarlas a una de las casas donde se supuestamente hacen after parties. Las jóvenes borraron las historias de la red social. También habrían explicado en las mismas que le indicaron a la seguridad del español: “Nosotras solamente queremos una foto con él, nada que ver”, sentenció la joven.

Mientras, esta polémica agarraba vuela para Gerard Piqué, Shakira arribó al ciudad de Nueva York de la mano de sus hijos Milan y Sasha. También la acompañó su hermano Antonio Mebarak. La cantante se estará presentando junto al rapero argentino Bizarrap para cantar el éxito de ambos “Music Sessions #53”. View this post on Instagram A post shared by Elder Ordonez (@elderordonez1)

