Ex de Gerard Piqué, Nuria Torres, se solidariza con Shakira

Si hay alguien que pudiese ni siquiera querer escuchar el nombre de Shakira, esa es Nuria Tomás, ex novia del que hasta hace nada era jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. Europa Press se la encontró en un evento social y le preguntaron por la situación de Shakira y Piqué y terminó dejando claro que se solidariza con la colombiana.

Hace 13 años Gerard Piqué y Nuria Tomás tuvieron una relación formal que duró poco más de un año. siempre se dijo que el catalán dejó a la joven por la intérprete del “Waka Waka” cuando se conocieron en un Mundial FIFA. Por supuesto, Shakira pasaba a ser la mala de la historia. Nuria también pasó al olvido rápido a nivel mediático y poco a poco su dolor se aplacó. Por supuesto, ante el truene de Shak y Piqué, la española ha salido a la palestra de nuevo.

#VÍDEO | Nuria Tomás, exnovia de Gerard Piqué, se solidariza con Shakira: "Cada uno lo lleva a su manera" https://t.co/iYYnBEpu3I pic.twitter.com/2YxZw9I9EQ— CHANCE (@CHANCE_es) March 9, 2023

“Desgraciadamente me he acostumbrado ya y ni lo miro ni lo veo. Hace tantos años de eso que me resulta increíble que sigan nombrándome por ese tema pero lo asumo. Cuando estás con una persona pública es lo que hay y ya está, mientras una tenga claro dónde está su camino, en qué quiere entrar y en qué no pues…”, dijo Nuria refiriéndose a Gerard Piqué. Pero lo que más ha llamado la atención es que apoyó a Shakira a pesar que siempre ha dicho que fue la causante de ruptura con el español. View this post on Instagram A post shared by Íconos (@upso.iconos)

“Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle… No te puedo decir nada pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una“, sentenció cuando se le preguntó sobre Clara Chía Martín, nueva novia de Piqué.

Nuria Tomás siguió adelante con su vida, tuvo dos hijas con August Puig Bosch, escribió un libro y ahora es toda una empresaria como su padre. Además contraerá nupcias muy pronto. ¡Enhorabuena para ella! View this post on Instagram A post shared by Núria Tomás (@nuria_tomas)

Sigue leyendo:

Shakira llega con sus hijos al aeropuerto JFK de Nueva York

Shakira arde de celos por la supuesta amista de Gerard Piqué, con su ex Núria Tómas

Las infidelidades alrededor de Shakira y Gerard Piqué

Aseguran que Shakira y Gerard Piqué no paran de discutiri