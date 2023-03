Shakira y madre de Gerard Piqué supuestamente habrían llegado a los golpes

Varios medios españoles entre ellos Socialité volvieron a traer a la palestra pública la relación entre la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu y Shakira. Ahora han dicho que, aunque ya hemos visto video donde la señora hace contacto físico con la colombiana, parece que eso no fue “nada” y que las mismas habrían llegado hasta los golpes.

¿Se viene demanda o canción de nuestra Shaki? https://t.co/r888FA7ZuV — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) March 19, 2023

Pero cómo sucedió esto si siempre se han visto felices. Pues resulta que a Monserrat y según cuentan, jamás le ha caído bien Shakira. Esto a pesar que ambas hicieron el esfuerzo por ser una “familia”. Pues resulta que la mamá de Piqué le tapaba al ex jugador del FC Barcelona que se viera con su conquista en una casa que tiene a las afueras de Barcelona. Cuando Shakira se enteró, confrontó a su ex suegra y supuesta se fueron a los golpes.

Al parecer habría sido la madre de Gerard Piqué la que dio el primer golpe, pues Shakira y según esta versión, también habría descubierto que su ex suegra era parte del secreto de la relación entre el catalán y Clara Chía. Además, la intérprete de “Pies Descalzos” y “TQG” también se enteró que Monserat la llamaba “bruja” y de ahí que la colombiana colocar una en su balcón viendo a la casa de sus suegros. ¿Rito de venganza? La verdad sobre la bruja que Shakira puso hacia la casa de sus suegros. Al parecer es porque la ex suegra se refiere a ella como bruja con Clara Chía pic.twitter.com/qZXyOP8pkI— ShowMundial (@ShowmundialShow) March 19, 2023

De los detalles entre los supuestos golpes entre Shakira y su ex suegra, también está que la misma fue en frente de los niños Milan y Sasha y el propio Gerard Piqué. Además se ha dado a conocer que Shak pudiese demandar a sus ex suegros, pues la casa donde se inició el romance con Clara Chía supuestamente también habría recibido inversión por parte de la colombiana. Montserrat Bernabeu, ex suegra de Shakira pic.twitter.com/em5ITWrN67— Felix Victorino (@donfelixSPM) March 18, 2023

También se ha conocido que Shakira tiene prohibido a su suegra pasar por lo niños a las actividades extra curriculares. Supuestamente, Piqué y su madre se encuentran cuadras antes y ahí hacen el intercambio de autos. Esto habría enfurecido aún más a la colombiana.

Por lo pronto hay rumores de que Shakira pudiese tener una nueva ilusión. También que Milan y Sasha fueron regañados en el partido de la King’s League y que Clara Chía Martín también estuvo presente. No cabe duda que esta polémica aún mantiene viva su llama y parece indicar que tendrá varias entregas. #27Mar | 💥 Shakira y la madre de Gerard Piqué se habrían ido a los golpes en plena ruptura con el exfutbolista.



Según Excelsior, una fuente familiar reveló que la ex suegra le dio golpeó en la cara a la colombiana, en presencia de sus hijos y del presidente de las Kings League. pic.twitter.com/KDSn5WRK9u— PublinMagazine (@publinmagazine) March 27, 2023

