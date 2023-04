Madre de Gerard Piqué y Clara Chía ríen a carcajadas tras la partida de Shakira

Ya es público que Shakira y Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué, se llevan fatal. Pues desde que la colombiana dejó Barcelona, todo parece indicar que entre novia y suegra del presidente de la King’s League hubo un gran momento en lo que no pararon de reír a carcajadas.

UN DOMINGO EN FAMILIA 💞



Los Piqué, Bernabeu y Chia, viendo la victoria del @fcandorra por 1 a 0 ante el Málaga, el Domingo 2 de Abril, pasando un muy agradable momento juntos, con muchas sonrisas



CLARAMENTE LA FAMILIA ESTÁ MÁS UNIDA Y FUERTE QUE NUNCA 😍🥰♥😘 pic.twitter.com/jaBkNATC1l— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 5, 2023

Estaban pasando un momento familiar durante un juego de fútbol. Ahí estaban sentados en línea de izquierda a derecha: Gerard Piqué, Clara Chía y la mamá del deportista. Amén de los besos que se daban la parejita que ya tienen un año de relación. Monserrat y la joven catalana no pararon de reír y demostrar que están más felices. Esto sucedió a horas que Shakira partiera de España. View this post on Instagram A post shared by Noticias Tendencia (@noticias.tendencia)

La cantante en su momento publicó un mensaje en Instagram. Al día siguiente se viralizaron las imágenes de Piqué y su familia. Por supuesto, su novia Clara. Misma de la cual hizo mención hace poco cuando estuvo invitado a un podcast en el que hizo referencia a los mensajes de la canciones de Shakira. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Gerard Piqué, su mamá y su novia Clara Chía unidos

También habló de la protección que ambos deben profesar a Milan y Sasha, hijos de ambos. Pero llamó la atención que se refirió al suicidio por el cyberbullying. Recordemos que medios españoles señalaron luego del estreno de la “BZR Music Sessions #53″, que Clara Chía Martin supuestamente había sufrido un ataque de pánico. View this post on Instagram A post shared by Revista Ronda (@revista_ronda)

Después ambos rieron en la cara de un paparazzi que les preguntó si era cierto que la joven había estado hospitalizada por eso motivo. Lo negaron y continuaron su caminar dejando claro que la están pasando muy bien juntos. Estas imágenes hablan por si solas, no se les puede agregar absolutamente nada ♥🔥



Una muy buena muestra de cuando el amor vence al odio. La felicidad que transmiten los dos es indescriptible. Claramente su amor es más fuerte y más poderoso que todo y que todos 💪❤😘 pic.twitter.com/XtRpUXN1OE— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 5, 2023

En cuanto a Montserrat Bernabéu, ya se había dejado ver con su nueva nuera el Día de Reyes. También estaba en ese momento el papá de Gerard Piqué. Mismo que supuestamente le entregó una carta a Shakira dándole un plazo para dejar la mansión de Barcelona. La joven #ClaraChía se ha dejado ver por primera vez con Joan y Monserrat, los padres de #Piqué #Breaking_News #ultimahora🚨 #noticiasen1minuto #joralda23noticias #fyp pic.twitter.com/GMezohhckn— joralda23noticias (@joralda23) January 6, 2023

Shakira y madre de Piqué no se soportan

La canción de la colombiana lo dice: “Me dejaste de vecina a la suegra”. Cosa que era un hecho y con lo cual ni la intérprete del “Waka Waka”, ni la familia de Gerard estaban felices. Al parecer los roces entre suegra-nuera llegaron a punto tal, que llegaron a los golpes, según La Vanguardia. ¿Se viene demanda o canción de nuestra Shaki? https://t.co/r888FA7ZuV— Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) March 19, 2023

Esto habría sucedido después que Shakira se enterara que la novia de Gerard Piqué, Clara Chía, visitaba la casa de sus suegros y que estos estaban al tanto. Una trabajadora de ambas casas dijo también que a la cantante la llaman: “Bruja”. De ahí que la misma colocara una de juguete en su balcón viendo a casa de su ex suegra. Aparentemente Shakira habría colocado la bruja en su balcón porque descubrió a través de sus hijos que Piqué, Clara y su ex-suegra la llamaban bruja frente a los niños.



Los niños escucharon el apodo y le dijeron a Shakira, quien colocó la bruja para burlarse del infantil apodo. pic.twitter.com/jmpVOwWDg3— Bruno | fan account (@JLOAccess) March 15, 2023

