Shakira manda a sacar árbol de su mansión Barcelona para sembrarlo en Miami

Shakira sigue moviendo su vida entera y hasta los árboles de Barcelona a su mansión en Miami. Entre todas las pertenecientes que puede tener en la casa que compartió por 12 años con el padre de sus hijos Gerard Piqué, también hay un árbol. El mismo tiene tanto significado par la colombiana que lo mandó desterrar.

Según Latinos Miami: “Shakira ha mandando a quitar un árbol de la casa de Barcelona para traérselo a Miami. Tiene un gran significado para ella, es un regalo, un árbol de Tannourine, de donde era la abuela de Shakira y el lugar del Líbano donde una vez los libaneses la honraron en 2012″. Supuestamente ella misma lo había plantado en el pasado.

Lo cierto es que Shakira está mudada y todo indica que sus padres también. Recordemos que ella estaba esperando a que ambos estuviesen mejor para viajar de Barcelona a Miami. Las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vazquez, aseguran que vieron a personal sacar material médico de la casa. Ir al minuto 30:10

Shakira ya se encuentra en Miami

Después de supuestamente recibir una carta de su exsuegro, padre del presidente de la King’s League, Gerard Piqué, en el que le daba hasta el 30 de abril para que desalojara la mansión de Barcelona. Ella, al regresar de su viaje a Nueva York con sus hijos, decidió mudarse incluso sin esperar la recuperación de sus padres. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Al partir envió un mensaje en redes sociales despidiéndose del lugar: “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor…”, parte de las palabras de la intérprete de “TQG” y “Monotonía”.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Al llegar a Miami pidió a través de un mensaje en Instagram privacidad por el bienestar de Milan y Sasha: “En este momento de cambios en mi vida como figura publica, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mi y de mi familia. Sin embargo mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares…”, fue sólo un extracto de lo que dijo Shakira.

