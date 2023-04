Shakira sonríe feliz en Miami junto a sus hijos en juego los Miami Heat Vs. Chicago Bulls

A pesar que suplicó a la prensa privacidad para sus hijos, Shakira no deja de ser noticia y mucho menos a su llegada a Miami en compañía de sus hijos Milan y Sasha. Un fan que estuvo presente en un juego de basquetbol entre Miami Heat y Chicago Bulls en la ciudad fue el que le tomó las fotos a ella y los pequeños.

Shakira comienza a retomar su vida normal en Miami y fue captada por el público disfrutando del partido de básquetbol de Miami Heat vs Chiga Bulls junto a sus hijos Sasha y Milan.



Con una sonrisa de oreja a oreja es como aparece Shakira en sus primeras fotos en Miami después de abandonar su hogar en Barcelona, después de vivir doce años ahí y ante la “desalojada” por parte supuestamente del padre de Gerard Piqué, Joa Piqué. En las instantanés la intérprete de “Te Felicito”, “Monotonía” y “BZRP Music Sessions #53” se ve disfrutando de dulces, amigos y de la alegría infinita de sus hijos mientras los Miami Heat se debatían contra los Chicago Bulls.

Por supuesto, las redes sociales a través de los usuarios han hecho mención del juego de la Kings League donde los hijos de Piqué y Shakira se notaban molestos y el ex futbolista del FC Barcelona parecía regañarlos. Los fans de la colombiana no pudieron reparo en decir: “Ellos se ven más felices con su mamá”.

Shakira pide respeto a su llegada a Miami

Apenas salió de Barcelona, Shakira dedicó un mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram: “… Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.

Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”.

Posteriormente y al llegar a Miami hizo lo propio rogándole a los ppaparazzis y prensa que por favor no los persiguieran: “Apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación… Mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas…”, fue parte de lo expresó. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Sin embargo y aunque la prensa le haya respetado la decisión, sigue siendo una figura pública y todo lo que haga genera comentarios. Esta vez no fue un periodista, sino un fan el que compartió las imágenes de Shakira feliz desde Florida.

Shakira aún no duerme en su casa en Miami

A pesar que ya se encuentra en Miami la cantante no ha podido dormir en su mansión junto a Sasha y Milan. Las primeras en revelar la información fueron Las Mamarazzis. Además se dejaron sentir algo molestas por la petición de privacidad de la colombiana. Ir al minuto 28:00

Ya despuyés Jordi Martin, paparazzis que ha dedicado 12 años de su trabajo a seguir a Gerard Piqué y a Shakira, dijo que no han podido habitar la vivienda porque han tenido que hacer unos arreglos y limpieza profunda de termitas.

