Madre de Gerard Piqué pidió a programa de televisión que no le preguntaran por Shakira

La mamá de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, fue invitada a un programa de televisión en Barcelona. Ahí pidió que por favor no se le preguntara por su vida privada y mucho menos por Shakira y toda la polémica de la separación.

A pesar de eso fue consultada de Shakira por el periodista Ricard Ustrellla, quien conduce el programa Col-Lapse de la television catalana TV3, a lo que la mamá del dueño de la Kings League, Gerard Piqué, respondió: “Me encuentro en forma”. La Vanguardia reveló que Montserrat Bernabeu pidió encarecidamente no hablar de su exnuera ni de sus nietos Milan y Sasha. Mucho menos de la joven Clara Chía Martín.

La mamá de Piqué habló también de su trabajo profesional y de que asiste a un refugio cuando está de “capa caída”. Reiteró que no le gusta ni siquiera en su lugar de trabajo hablar de su vida: “Como todo el mundo, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada sólo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer y soy la doctora Bernabéu”.

En un momento un poco más sentimental, la mamá del catalán habló de una emergencia que sufrió en el algún momento el ex jugador del FC Barcelona en el campo. Tropezó con otro jugador y rompió su cabeza y dijo que fueron momentos muy tensos para ella como madre.

Mamá de Piqué sonríe tras partida de Shakira

Hace poco la intérprete de "Te Felicito", "Monotonía" y "TQG" dejó España y se despidió así en Instagram: "Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer".

Al llegar a Miami también se dio la bienvenida a la ciudad en compañía de sus hijos Milan y Sasha y de como ella mismo comentó, de la felicidad. No sin antes hacerle un pedido a la prensa: "Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona".

Mientras, Montserrat Bernabeu, Gerard Piqué y Clara Chía asistieron a un evento y se dejaron ver en calma y felices sonriendo en familia. Como que las cosas se calmaron un poco luego de la partida de la colombiana y los coprotagonistas de esta historia parecen estar saliendo más sin miedo a la prensa.



Los Piqué, Bernabeu y Chia, viendo la victoria del @fcandorra por 1 a 0 ante el Málaga, el Domingo 2 de Abril, pasando un muy agradable momento juntos, con muchas sonrisas



Los Piqué, Bernabeu y Chia, viendo la victoria del @fcandorra por 1 a 0 ante el Málaga, el Domingo 2 de Abril, pasando un muy agradable momento juntos, con muchas sonrisas

Por lo pronto, les dejamos el éxito de Shakira con Bizarrap Music Sessions #53, donde menciona a su ex suegra y obviamente a Piqué y Clara Chía. Le videoclip cuenta con xx xmillones de repoducciones hasta el momento de cierre de esta nota.

