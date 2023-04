Shakira recibe buena noticia del supuesto delito de fraude fiscal del que la acusan en España

El tribunal que lleva el caso de Shakira por supuesto delito fiscal en España le ha otorgado que la colombiana se ausente de todos las audiencias y sólo vaya el día que le toque rendir declaraciones. Por supuesto, esto daría una pista de que está por demostrar su inocencia. Si no, le exigieran la presencia en corte.

Por otro lado, se sabe que su abogada y la de Gerard Piqué llegaron a un buen acuerdo para hacer legal la custodia y los estatus de la misma aquí en los Estados Unidos, pues es donde residen ahora Milan y Sasha con su madre Shakira. Lugar donde además está buscando nueva mansión.

Aunque ya está en Miami no todo es perfecto para Shakira. Los estragos después de su separación de Gerard Piqué siguen vigentes aún un año después que se diera a conocer la relación del dueño de la Kings League con Clara Chía Martín. La colombiana tuvo que recurrir a unas lonas blancas grandes para, según el paparazzi de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, tener algo de privacidad.

A pesar que Shakira hace poco exigió a la prensa que no la siguieran, mucho menos a Milan y a Sasha a laa fuera de la escuela o en sus actividades extra curriculares, muchos siguen tras la exclusiva de las primeras imágenes de la ex de Piqué dentro de su mansión en Miami. Cosa que no será posible, pues el propio Jordi Martin dio las imágenes exclusivas a la cadena para la cual está trabajando en los EE.UU, Univision.

Recordemos que Martin tiene más de 12 años cubriendo todo lo pertinente a la relación que tuvieron Shakira y el ex jugador del FC Barcelona. Así que emprendió la odisea y pudo mostrar cómo unas lonas blancas cubren la parte trasera de la vivienda en Miami. Misma que queda muy cerca de la casa de la española Ana Obregón, quien se acaba de estrenar como abuela.

Shakira se dejó ver en Miami

La colombiana fue captada por la cámara del celular de un fan que asistió a un juego de los Miami Heat. Ahí se veía feliz sonriendo de oreja a oreja y disfrutando de dulces y de sus pequeños. Se sabe que los mismos ya comenzaron el colegio, pero que aún no duermen en la mansión de la colombiana. Shakira comienza a retomar su vida normal en Miami y fue captada por el público disfrutando del partido de básquetbol de Miami Heat vs Chiga Bulls junto a sus hijos Sasha y Milan.



Waca ,waca ,eh ,💃eh🎵🎶 pic.twitter.com/OGyPhFWgjG— Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 15, 2023

El esfuerzo de mantener lejos a la prensa y una invasión de termitas parecen haber hecho que Shakira retrase un poco más la instalación en su antigua casa. Recordemos que esta misma vivienda intentó venderla durante 7 años y no lo logró.

Shakira envió mensaje a periositas

A través de su Instagram y apenas pisó Miami, Shakira pidió a la prensa a a través de un comunicado que dejaran a sus hijos fuera de la noticia. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Ahora sigue enfocada en lo que será el lanzamiento de su próximo tema junto a Manuel Turizo “Copa Vacía”, el cual ha tenido un breve retraso en su estreno. No se sabe si fue a petición de la intérprete de “TQG” para “calmar” un poco las aguas.

Mientras, se dice que Piqué le regaló un Aston Martin de más de $200,000 dólares a Clara Chía. También la mamá del catalán dio una entrevista en la que pidió por favor no le preguntaran por Shakira, ni por su vida privada. View this post on Instagram A post shared by Col·lapse TV3 (@collapsetv3)

