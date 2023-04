Shakira será nombrada Mujer del Año 2023 por 1ra vez en el Billboard Latin Women in Music

A Shakira le comienza a sonreír la vida en Miami y además sigue sumando éxitos en su carrera profesional. Adicional a todos los récords que ha roto con sus más recientes éxitos, la artista colombiana recibirá el premio Mujer del año 2023 en el primer evento Billboard Latin Women in Music que se llevará a cabo el 7 de mayo desde Florida.

Conducido por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes, el Watsco Center en Miami se transmitirá el a las 9 p.m./8 CT por Telemundo. Ya habíamos anunciado que Ana Gabriel, Emilia, Evaluna, Goyo y Thalia serían reconocidas en distintas menciones. Ahora a esta exclusiva lista se le une Shakira, quien es la Woman of The Year en fiesta que reconocerá a las mujeres latinas dentro de la industria musical y encabeza Leila Cobo de Billboard Latin.

Este el primer evento Latin Women in Music. Hace poco se celebró el anglo en Los Ángeles, donde la cantante de género urbano Ivy Queen, Rosalía y Becky G fueron reconocidas también. Ahora le toca a otro grupo de latinas ser homenajeadas por Latin Billboard. Telemundo será la cadena encargada de hacer esto posible y Shakira es la primera Mujer del Año reconocida en la ceremonia. View this post on Instagram A post shared by Leila Cobo (@leilacobo)

Billboard Latin celebra a shakira

El especial musical de dos horas contará con actuaciones exclusivas, momentos históricos impactantes y sorpresas imperdibles que celebran a las artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva para lograr un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música. View this post on Instagram A post shared by Billboard Latin (@billboardlatin)

Shakira es una de ellas. Recordemos que la colombiana ya se encuentra en la ciudad de Miami con sus hijos Milan y Sasha. El fin de semana asistió al concierto de Juan Luis Guerra y ahí se reencontró con sus amigos como Lili Estefan y Emilio Estefan, a quien también visitó un día antes. View this post on Instagram A post shared by Emilio Estefan (@emilioestefanjr)

“Shakira es la mujer definitiva en la música. Gracias a ella, las mujeres latinas de todo el mundo se empoderan para escribir e interpretar música profundamente personal. Creó un movimiento por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca hoy en día, con gracia, una profunda tradición de retribución y un enorme talento. Ella es la definición de una mujer en la música”, dijo Leila Cobo, directora de contenido de Billboard Latin. View this post on Instagram A post shared by Leila Cobo (@leilacobo)

Éxitos de Shakira

Ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo. Es una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. Su éxito mundial como artista crossover abrió las puertas para que otros artistas latinos ingresaran a los mercados internacionales. Es la artista latina femenina más vista y una de las 10 artistas principales de todos los tiempos en YouTube con más de 20 mil millones de visitas acumuladas, y la artista latina femenina más reproducida de todos los tiempos en Spotify. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

“Monotonía” con Ozuna, rompió récords convirtiéndose en el mayor debut en español de 2022, el mayor debut femenino en solitario en YouTube y el mayor debut de su carrera. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

En 24 horas, “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53” hizo historia tanto en Spotify con más de 14 millones de transmisiones, lo que la convierte en la pista latina más reproducida en 24 horas en la historia de la plataforma, y la pista latina más vista en YouTube en el mismo tiempo con más de 63 millones de visitas. La canción que debutó en el puesto número 9 en el Billboard Hot 100 es otro momento histórico para Shakira, ya que es la primera mujer solista en llegar al Top 10 en la lista con una canción grabada en español. Con el lanzamiento de esta canción, Shakira rompió la friolera de 14 récords mundiales Guinness, lo que eleva su total a 17 en general.

Nombrada Mejor Artista Latina Femenina de la Década de Billboard dos veces, Shakira ha recibido numerosos galardones: 7 Premios Billboard de la Música, 39 Premios Billboard de la Música Latina, 3 Premios Grammy, 12 Premios Grammy Latinos, y una estrella en el Paseo de las Estrellas de Hollywood.

Fue juez dos temporadas en The Voice y cantó en el Super Bowl 202 junto a Jennifer Lopez. Además creó la Fundación Pies Descalzos. Ha construido 9 escuelas públicas en Cartagena, Barranquilla, Guajira y Quibdó, Colombia. Tiene 6 más en construcción. La fundación ha recaudado más de 40 millones de dólares desde su creación y ha ayudado a más de 150 mil niños y casi 900 mil familias.

Shakira ha dado discursos en Oxford y Harvard y fue nombrada miembro de la Comisión Asesora sobre Excelencia Educativa para Hispanos del presidente Obama. Y ahora hasta las comparsas de carnaval han cantado sus más recientes canciones en las que empodera a la mujer latina. Esto después del escándalo que supuso su separación de Gerard Piqué. Sin duda es una mujera admirada por tras millones y una voz para las latinas en el mundo

Sigue leyendo:

–Becky G y Rosalía llegaron en transparencias a los Billboard Women in Music Awards 2023 y triunfaron

–Rosalía recibirá un premio como Productora del Año que otorga la revista Billboard

–Lista de ganadores de Premios Billboard de la Música Latina 2022 transmitidos por Telemundo

–Shakira recibe buena noticia del supuesto delito de fraude fiscal del que la acusan en España

–Madre de Gerard Piqué pidió a programa de televisión que no le preguntaran por Shakira