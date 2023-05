Gerard Piqué disfrutó en Miami de una tarde piscina con Milan y Sasha

El ex de Shakira, Gerard Piqué, ya se encuentra disfrutando de sus días de custodia con sus hijos Milan y Sasha. Los tres fueron vistos disfrutando de una tarde de piscina en un hotel en Miami. Ciudad en la que están viviendo desde hace varias semanas.

Por supuesto, el programa Despierta América de Univision, quienes fueron los que compartieron las imágenes, revelaron el nombre del hotel donde Piqué disfrutaba con Milan y Sasha. Esto, fiel a la petición que hizo Shakira hace unos meses por Instagram, donde se refería directamente a la prensa.

‘Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings…’, fue la solicitud explícita de Shakira. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Misma con la que al menos Las Mamarazzis, quienes han seguido de cerca todo el drama con Gerard Piqué, no estuvieron muy felices. Alegan que la prensa en Estados Unidos puede ser más insistente que la española. Ir al minuto minuto 28:00

Gerard Piqué ignoró a la prensa en Miami

A su llegada al aeropuerto Internacional de Miami, Gerard Piqué, salió sin escoltas y en lo que parece haber sido un vuelo comercial. Vestía jean, camiseta gris y lentes oscuros. Paso de largo ante las preguntas e ignoró a la prensa sin pronunciar ni una sola palabra.

De la misma manera tomó un taxi y se retiró. El dueño de la Kings League venía de haber pasado unos días con su novia Clara Chía Martín en Abu Dabi, celebrando el cumpleaños número 24 de la misma. Posteriormente, se vio con su amigo y socio Ibai Llanos. Primeras imágenes de Clara Chia y Gerard Piqué en Abu Dabi

Fuente : @bisara7a pic.twitter.com/dO4GeaRPG4— Adriana Toval (@TovalAdriana) April 24, 2023

Mientras no se ha sabido mucho de Shakira, más allá que sigue buscando vivienda. También que la misma pudiese ser en la isla de Florida, Fisher Island y que puede que haga un dueto con Maluma. Mismo al que supuestamente el ex jugador del FC Barcelona no le tiene mucho aprecio. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

