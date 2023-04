Ya hay fecha para el juicio contra Shakira en España: tendrá 12 sesiones y 200 testigos

No hay plazo que no se cumpla y fecha que no se llegue; para la cantante Shakira este dicho ha tomado un nuevo significado luego de que finalmente se estableció la fecha del juicio en el que deberá responder a los cuatros delitos que se le imputa contra la Hacienda Pública en España.

El arranque del proceso judicial será el próximo 20 de noviembre y se prevé que concluya el 14 de diciembre del presente año, así lo determinó la Audiencia de Barcelona. Además, se reveló que habrá un total de 12 sesiones, que estarán repartidas entre los días 22,23,28,29 y 30 de noviembre, así como el 4,5,11,12,13 y 14 de diciembre, según recoge el escrito.

Otro de los detalles revelados sobre el juicio al que Shakira se enfrenta es el hecho de que habrá un total de 200 testigos, de los cuales más de un centenar son miembros de la Abogacía del Estado, 30 de la Fiscalía y 60 que solicitó la defensa de la artista de Barranquilla.

Este juicio sería la razón por la que la cantante oriunda de Barranquilla, Colombia regrese a territorio español luego de haberse mudado a Miami para iniciar una nueva vida junto a sus hijos (Milan y Sasha), lejos de su ex pareja, Gerard Piqué.

Shakira está acusada de defraudar presuntamente 14,5 millones de euros tras no presentar la liquidación del IRPF de los años 2012, 2013 y 2014; no obstante la famosa sostiene que residió de forma estable en dicho país hasta 2015.

En el caso de que se demuestre dicho fraude fiscal, la intérprete de temas como “Monotonía” y “Hips don’t lie” se enfrentaría a una sentencia de ocho años y dos meses de cárcel, al igual que una multa que asciende hasta los $23.8 millones de euros.

