Gerard Piqué ya tiene fecha para ir a Miami a ver a sus hijos con Shakira: Milan y Sasha

El ex jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, se encuentra pasando unos días de vacaciones en Abu Dabi con su novia Clara Chía Martín. Sin embargo ya varios medios, entre ellos La Vanguardia, revelaron la fecha en que el ex de Shakira viajará a ver a sus hijos Milan y Sasha.

Primeras imágenes de Clara Chia y Gerard Piqué en Abu Dabi

Fuente : @bisara7a pic.twitter.com/dO4GeaRPG4 — Adriana Toval (@TovalAdriana) April 24, 2023

El 26 de abril se ha dicho que Gerard Piqué pise Miami en lo que sería la primera visita del presidente de la Kings League a Milan y Sasha. Mismos que no se han despegado de su madre, Shakira, ni un solo instante. Las periodistas Lorenza Vázquez y Laura Fa también dieron unos detalles al respecto de este viaje del catalán.

‘Sabemos la fecha, pero no la vamos a decir que se irá Piqué a Miami a ver a sus hijos, que por cierto, han salido imágenes que estuvieron viendo los Miami Heat.. A finales de este mes. También vimos fotos de Shakira buscando casa en Miami… Será el primer de viaje de Piqué para organizarse, encontrar piso, ver cómo viven sus hijos, las cosas escolares, la vida allí y ejercer la paternidad lo más que pueda’, dijeron sobre el ex de Shakira.

Gerard Piqué iría de Abu Dabi a Miami

Este mismo pódcast que sale en YouTube por el canal de ‘El Periódico’ ha planteado la idea que, quizás el ex deportista viaje directo de los Emiratos Árabes a Florida para ver a sus pequeños. Además, los mismos pasarían 10 días con Piqué al mes.

Las periodistas españolas, quienes fueron de las primeras en dar a conocer la separación del mismo con la intérprete de ‘Monotonía’, ‘Te Felicito’ y ‘TQG’, también confirmaron que para este primer viaje de Piqué, la familia del mismo no iría. De Clara Chía, no dijeron si la misma fuese o no.

La ex de Piqué retoma amistades en Miami

Shakira, por su parte, se ha mantenido viendo a viejas amistades que en su momento fueron casi familia. Uno de ellos fue Emilio Estefan, quien le escribió un sentido mensaje en Instagram: ‘Ayer una tarde increíble con dos de mis personas preferidas @garynader y @shakira. Shak sabes que te queremos, que estamos muy orgullosos de ti y que aquí tienes tú familia para cuidarte y apoyarte!!’. View this post on Instagram A post shared by Emilio Estefan (@emilioestefanjr)

El otro fue Juan Luis Guerra. La intérprete del ‘Waka Waka’ asistió con Milan y Sasha al concierto del artista dominicano en Fort Lauderdale y por supuesto él se desbocó en amor hacia ella. View this post on Instagram A post shared by Juan Luis Guerra Oficial (@juanluisguerra)

Por último, también compartió con la conductora de ‘El Gordo y La Flaca’, Lili Estefan, quien también se vio en un video decirle que la amaba y Shakira le presentó a sus hijos. Sin duda todo parece tomar su cauce en el caso de estos famosos. ¡Enhorabuena! View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Sigue leyendo:

–Shakira será nombrada Mujer del Año 2023 por 1ra vez en el Billboard Latin Women in Music

–Shakira recibe buena noticia del supuesto delito de fraude fiscal del que la acusan en España

–Gerard Piqué le compró un Aston Martin a Clara Chía Martín y no el Twingo que dijo Shakira

–Madre de Gerard Piqué pidió a programa de televisión que no le preguntaran por Shakira

–Shakira manda a sacar árbol de su mansión Barcelona para sembrarlo en Miami