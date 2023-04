Gerard Piqué y Clara Chía están felices de viaje romántico a Abu Dabi

Las Mamarazzis vuelven al acecho de Gerard Piqué y de su novia de hace un año, Clara Chía Martin. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez una vez más hablaron de toda esta polémcia que parece de nunca acabar. Revelaron que la pareja está de vacaciones en Abu Dabi.

Hace pocos días Clara Chía Martín cumplió 24 años. Se dijo que el dueño de la Kings League le regaló un Aston Martin valorado en $200,000 dólares y un viaje a Abu Dabi. Ya fueron vistos cerca de una alberca y la novia de Piqué llevaba unas rosas rojas en las manos.

¡Al fin! ahora si tenemos imágenes de las vacaciones de Clara Chia y Gerard Piqué en los Emiratos Árabes. Ella con un par de Rosas en sus manos 🌹🌹🏖🌴👫🏼❤ pic.twitter.com/NGBEwZAGKX— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 24, 2023

Además, Las Mamarazzis dijeron que ya los abogados de Shakira y Gerard Piqué se reunieron para los nuevos acuerdos de la custodia de sus hijos Milan y Sasha. Aseguran que ya conocen la fecha en que el ex jugador del FC Barcelona visite por primera vez a los pequeños en Miami, pero no la revelaron.

“No se tiene previsto que viajen los abuelos…. Será el primer de viaje de Piqué para organizarse, encontrar piso, ver cómo viven sus hijos… la vida allí y ejercer la paternidad lo más que pueda. Bueno 10 días al mes…”, al tiempo que aseguraron que quizás viaje directo de Abu Dabi a Miami para la primera visita. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Gerard Piqué inseparable de las amigas Clara Chía

El ex de Shakira está muy apegado a su novia. Parte de eso no sólo que la misma ya pasa mucho más tiempo con los padres de Piqué, sino que él también anda muy de cerca con las mejores amigas de la catalana. Las llaman “Las trillizas de oro”, pues las dos amigas de Clara Chía son rubias como ella. LOS ÁNGELES DE GERARD



Sus trillizas de oro, que las confunden muchas veces. . . 😂



Clara Chia, Laura Vizcaíno y Anna Tormo 👱‍♀️❤👱‍♀️❤👱‍♀️❤



Foto de la temporada pasada en la Kings League pic.twitter.com/3xStIoB1ZF— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 22, 2023

Al parecer, Clara y Piqué decidieron viajar al país árabe porque a los paparazzis se les dificultará el acceso a ellos. Aún así son más los fans que siguen al acecho y que filtraron varias imágenes de la pareja. 🇦🇪❤😍 pic.twitter.com/EfvcAPzPup— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 24, 2023

Mientras, Shakira sigue más adaptada que nunca a su vuelta a Miami después de 12 años más o menos. Asistió con sus hijos al concierto de Juan Luis Guerra y el día anterior estuvo con Emilio Estefan, quien se desbocó en amor hacia ella a través de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Juan Luis Guerra Oficial (@juanluisguerra)

