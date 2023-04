Mexicanos intocables: Gerard Piqué teme meterse con la afición azteca de la Kings League 

La Kings League ha calado muy bien entre los aficionados al fútbol. Este torneo de fútbol siete ha contado con grandes estrellas que le dio popularidad a la competición. Miles de personas se conectaron a través de la plataforma Twitch para presenciar los partidos. Gran parte de esos seguidores fueron mexicanos, nacionalidad temida por Gerard Piqué por su apoyo incondicional a sus “paisanos”.

“Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, dijo Gerard Piqué en una transmisión en directo.

Para Gerard Piqué, los mexicanos somos intocables 😝 pic.twitter.com/3jgrtuUi8Z— Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 18, 2023

El percance al que se refería Gerard Piqué fue a su polémica con el club Aniquiladores, equipo del streamer colombiano Juan Guarnizo, pero que cuenta con la nacionalidad mexicana por su vínculo con la influencer Arigameplays. El exfutbolista español tomó una decisión que perjudicó al club Aniquiladores y esto desató la disconformidad entre los aficionados aztecas.

Los mexicanos de la Kings League

Este popular torneo de fútbol siete ha contado con grandes nombres ligados a México. Además de la streamer Rivers, Gerardo Torrado desde el banquillo y Javier “Chicharito” Hernández desde las canchas, formaron parte de la primera edición de la Kings League. Sin duda alguna la presencia de estas personalidades permitió que la comunidad azteca volcara su interés en el torneo organizado por el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.

