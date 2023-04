El Turco Mohamed rechazó entrenar a Cristiano Ronaldo por su vínculo con Pumas de la UNAM

El fútbol mexicano tiene de vuelta en el banquillo a Antonio Mohamed. El estratega argentino volvió a la Liga MX para enderezar el rumbo de Pumas de la UNAM. Sin embargo, el nuevo ciclo del Turco pudo haber sido interrumpido por un ambicioso proyecto en el fútbol árabe. Mohamed tuvo en sus manos la posibilidad de dirigir a Cristiano Ronaldo.

En marzo de este año, Antonio Mohamed recibió la confianza de Pumas de la UNAM para comenzar un nuevo proceso. El estratega argentino ha dirigido a ocho equipos en la Liga MX y se ha convertido en una ficha habitual de los banquillos aztecas. Pero el compromiso con Pumas pudo haber sido vulnerado por el interés del Al Nassr, club donde milita el portugués Cristiano Ronaldo.

“Tuve cuatro charlas con el Al Nassr y justo ayer por la mañana llego al club y recibo una llamada del CEO del equipo, y me dice que me quiere porque echaron a Rudi García (último estratega del equipo) Aparte, era mucho dinero. Yo le dije que ya tenía un compromiso con Pumas, que era una cuestión de lealtad. Jamás me iría de un equipo para irme para otro. Por algo caí acá en Pumas”, dijo el argentino en unas declaraciones a Azteca Deportes, recopiladas por Marca.

Los resultados llegaron rápidos de la mano de Antonio Mohamed

