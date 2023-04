Amigo de Dani Alves revela presuntos detalles de la noche en la discoteca Sutton

El último tramo de la carrera de Dani Alves se vio interrumpida por un escándalo judicial. El exjugador del FC Barcelona permanece retenido por ser el gestor de una presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona, durante el mes de diciembre. El brasileño tendría todas las de perder, pero un amigo, que presuntamente estaba en el lugar, reveló detalles de aquella noche.

Bruno Brasil es uno de los amigos más cercanos al exlateral de Pumas de la UNAM. Brasil habría estado en la discoteca Sutton la noche en la que habría ocurrido la presunta violación. En sus declaraciones, Brasil aseguró que la víctima habría siempre buscado a Dani Alves y que luego del encuentro entre ambos había salido del local sin ningún inconveniente y de manera amistosa.

”Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la presunta víctima), que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención. Además recuerdo que en un momento dado de la noche Dani se separó de ella para hablar con otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él. Entraron y salieron por separado y pasaron unos 15 minutos (…) Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo ella me dio un ‘give me 5’ (choca esos 5) y su prima un beso en la mejilla”, explicó Brasil en unas declaraciones difundidas por Y ahora Sonsoles.

Por lo pronto, Dani Alves permanecerá tras las rejas mientras se determina su culpabilidad, o no, en este caso. Los reportes indican que el futbolista brasileño presentará una nueva declaración este 17 de abril en el que afirmará haber mentido en su primera descripción de los hechos. El argumento que presuntamente utilizará el jugador es que intentaba salvar su matrimonio.

