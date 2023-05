Piqué podría mudarse a Miami para estar cerca de sus hijos; a Shakira no la haría feliz con la idea

El exfutbolista español Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas después de que visitara por primera vez a sus hijos en la ciudad de Miami.

La visita del exjugador del Barcelona no solo habría sido con la finalidad de ver a Milan y a Sasha, sino que también para hacer negocios y comprarse su propia casa.

Trascendió, de acuerdo a un reportero del programa español de ‘Ana Rosa’, que el novio de Clara Chía lleva desde diciembre buscando el que será su hogar en la Ciudad del Sol.

“Ya desde diciembre estaría buscando un lugar para residir y darle una estabilidad a sus hijos. Concretamente en la zona financiera, la zona del Downtown”, señaló el colaborador de la emisión ibérica.

A continuación Alex Rodríguez aclaró que los planes de mudanza haceb muy felices a los hijos de Piqué, pero no a Shakira, quien no estaría para nada contenta de tener a su ex viviendo en la misma ciudad.

“Shakira no quiere que él esté en Miami”, señaló el panelista, quien a continuación dio las supuestas razones del disgusto de la intérprete de ‘Monotonía’.

Se informó que Shakira estaría molesta con su posible mudanza porque eso representaría un cambio en las convivencias de Piqué con sus hijos, tal y como lo señala el acuerdo de visitas que firmaron en noviembre pasado.

Se sabe que en cuanto Piqué llegue a Miami de forma definitiva, lo cual podría ocurrir tras el verano, la custodia de sus dos hijos deberá ser compartida, quedando sin efecto el acuerdo que tienen actualmente y que aplica solo para cuando el exfutbolista viva en Barcelona y que deba viajar para sus convivencias.

Sigue leyendo:

Expareja de Dani Alves aclara si fue echada por el futbolista de la casa en la que vivían en Barcelona

Toni Costa presume emocionado la nueva imagen de la cocina de su casa en Miami

Conoce el apartamento de soltera de Alix Aspe, la presentadora que dejó ‘La Mesa Caliente’

Así es el mágico lugar donde Alix Aspe se casó un mes antes de su sorpresiva salida de Telemundo