Conoce el apartamento de soltera de Alix Aspe, la presentadora que dejó ‘La Mesa Caliente’

La periodista mexicana Alix Aspe, quien por un tiempo fue presentadora de ‘La Mesa Caliente’ junto a Giselle Blondet, a Myrka Dellanos y a Verónica Bastos, nos llevó a conocer en el pasado el apartamento en el que vivió antes de casarse con Diego Betanzo, el gran amor de su vida.

Su hogar de soltera, ubicado en el estado de la Florida, no llamaba la atención por sus lujos, sino por su sencillez, comodidad y por los tonos neutros, tanto en sus paredes, como en sus muebles.

Cocina

Alix no es muy de meterse en la cocina, pero en algunos de sus materiales llegamos a notar que esta habitación era abierta y algo pequeña. Estaba equipada con alacenas de tono chocolate, de electrodomésticos de acero inoxidable y de una barra que puede servir para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Comedor

Su comedor, situado justo a un costado de la cocina, estaba conformado por un espejo y por una mesa rectangular de madera con capacidad para seis sillas de tono mamey. También gozaba de repisas para algunos artículos decorativos, sus premios y libros. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Sala

Su sala estaba compuesta or un sofá modular de tono gris, por una mesa de madera de color blanco, por una alfombra, por unos cuadros, por una televisión empotrada a la pared y un mueble blanco. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Balcón

Su balcón, que en ocasiones lo llegó a utilizar como gimnasio, era algo pequeño, pero contaba con el suficiente espacio para algunas sillas y con unas lindas vistas de la ciudad. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Sigue leyendo:

Así es el mágico lugar donde Alix Aspe se casó un mes antes de su sorpresiva salida de Telemundo

Revelan nuevos detalles de la lujosa mansión que Sofia Richie compró en Los Ángeles

Aseguran que Shakira ya se mudó a isla a la que solo se puede llegar en helicóptero y barco

Echan a Joana Sanz, expareja de Dani Alves, de la casa que compartía con el futbolista brasileño