Expareja de Dani Alves aclara si fue echada por el futbolista de la casa en la que vivían en Barcelona

La modelo española Joana Sanz rompió el silencio después de que se dijera que fue echada de la casa que llegó a compartir con el futbolista Dani Alves en la ciudad de Barcelona.

De acuerdo a la mujer, quien publicó unos videos en Instagram Stories que la mostraban en su proceso de mudanza, ningún miembro de la familia del exjugador del Barcelona la forzó a desalojar el que fuera su hogar de pareja, sino que ella se fue por iniciativa propia.

“Estoy muy cansada de tantos chismes. Nadie me ha echado de casa. Me voy porque quiero empezar mi vida de cero, me he comprado mi propio apartamento para vivir solita, no voy a vivir con nadie y nadie me está pagando nada.”, declaró la joven a través de una serie de videos publicados en sus redes sociales.

En sus materiales aclaró que ahora radicará en la ciudad de Madrid donde buscará comenzar una vida nueva lejos de su aún esposo, pero del que ya está en proceso de divorcio.

Posteriormente compartió una publicación en la que dejó en claro que ella es la nueva ilusión de su vida, además de definirse como una mujer trabajadora, independiente, ambiciosa, lista y bella.

Hay que recordar que la relación de Joana y Dani Alves se vino abajo después de que el futbolista fuera acusado de agresión sexual por parte de una jovencita, quien asegura haber sido agredida por el exjugador de los Pumas cuando se encontraba en el baño de un centro nocturno en Barcelona.

A pesar de que ella permanece firme en su decisión de separarse de Alves, asegura que él le sigue insistiendo de que continúen juntos.

“Sigue enamorado de mí, pero no es cierto que no me vaya a dar el divorcio. Yo no quiero ir a malas pero él me ama y está aferrado a mí. “Hablo con él todos los días desde prisión. Él todavía está asimilando lo que está pasando”, relató.

