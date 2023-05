“Acróstico” de Shakira: las indirectas escondidas de la colombiana a Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira vuelve a hacer de las suyas y conquista el internet con su nuevo tema: “Acróstico”. Y es que si bien en un principio el público esperó que esta fuera un nuevo “golpe” a su ex pareja, Gerard Piqué, la balada terminó siendo un tierno himno a sus hijos Milan y Shasa.

El título de la canción se refiere a una composición poética en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso al ser leídas en sentido vertical forman una palabra. Y vaya que la famosa tomó ventaja de este hecho, pues quienes han echado algún vistazo a la letra, pueden reconocer las emotivas palabras que se forman.

La primera letra de cada verso en la primera estrofa, leída en vertical de arriba hacia abajo, forma el nombre de Milan, mientras que a la mitad de canción sucede lo mismo con su otro hijo, el pequeño Shasa.

Cabe recalcar que a diferencia del hit que la colombiana lanzó junto a Bizarrap, durante los dos minutos y 51 segundos que dura ‘Acróstico’, esta se olvida del desamor y en su lugar le dedica una canción al amor que una madre siente por sus hijos.

Eso sí, Shakira no dejó pasar la oportunidad de hacer referencia a su polémica separación del padre de sus hijos, el ex futbolista Gerard Piqué.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba (…) Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad”, canta haciendo referencia a los malos momentos por los que ha pasado en los últimos meses.

No obstante, la cosa no acaba allí. Un verso deja saber las palabras que en su momento quiso decir al padre de sus hijos durante su crisis de pareja: “Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas”.

