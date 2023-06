Clara Chía Martín responde a la prensa por primera vez al lado de Gerard Piqué

La novia de Gerard Piqué, Clara Chía Martín, por primera ha dado una respuesta a la prensa y paparazzi apostados afuera de los juzgados en Barcelona. Lugar al que llegó de la mano del exjugador del FC Barcelona, tras presentar una denuncia contra el corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martín. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Clara Chía llegó así con una camisa blanca abierta de cuello y abdomen, que dejaba parte del mismo a la vista. Por supuesto, al bajar del auto y tomar la mano de Piqué, la prensa insistió en preguntas. La joven y trabajadora de Kosmos por primera vez respondió a los periodistas con una ligera sonrisa: “Estoy bien gracias”.

Esto es algo que no había sucedido antes. Siempre evitó la prensa. De hecho, parte de que se encuentre en ese juzgado es justamente por una demanda que le habría puesto a Jordi Martin, uno de los reporteros de Univision en España. Tanto Clara Chía como Gerard Piqué alegan que se sienten acosados cuando el también catalán hace su trabajo, según el periódico El Mundo. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Jordi también se presentó, obviamente. Todavía no ha dado declaraciones de primera mano para contar lo que sucedió de puertas adentro con el ex de Shakira y su pareja. Lo hará en El Gordo y La Flaca, tal como informó a través de su cuenta de Instagram. Lugar también donde ha ido informando todos los pormenores.

“Nunca es agradable pisar un juzgado y más cuando a uno le quieren privar de ejercer su labor informativa. Hoy todos los datos en exclusiva de cómo ha ido el juicio al que me he enfrentado esta mañana a @3gerardpique y #clarachia en @elgordoylaflaca @univision”, dijo Jordi. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

De momento, se sabe también que Shakira dejó Barcelona y que Milan y Sasha se quedaron su padre en la ciudad para disfrutar de sus vacaciones. View this post on Instagram A post shared by shakira fanpage (@shakira.4ever)

