Gerard Piqué habló con Ozuna y le mencionó “Monotonía” con Shakira: “La madre que te pari*”

A un año que se estrenará la segunda canción que hacía referencia la ruptura de Gerard Piqué y Shakira, “Monotonía”, el ex jugador del FC Barcelona y el cantante de género urbano, Ozuna, se vieron las caras por videollamada, gracias al compañero y youtuber español, Ibai Llanos. Ozuna hablando con Piqué sobre ‘Monotonía’ 😂#LaVelada3 pic.twitter.com/eUcGDYxpJa — Ozunismo (@Ozunaupdate) May 4, 2023

El intérprete de temas como “Dile Que Tu Me Quieres“, “Se Preparó” y “Monotonía” junto a Shakira volará a España para “La Velada del Año 3”, que se llevará a cabo el 1 de julio en el estadio Metropolitano de Madrid. Ahí cantarán varios reggaetoneros como Feid, C Tángana y Ozuna. Así que Ibai lo llamó para hablar de esto, pero Piqué no perdió la oportunidad de también dar a conocer su sentir.

“Cuidado con un tema que va a sonar en el Metropolitano eh: –No fue culpa tuya, ni fue culpa mía-“, dijo el ex de Shakira, Gerard Piqué. A lo que de inmediato los tres rieron, dejando claro que se trataba de una broma. Sin embargo, el futbolista lanzó lo que mucho de los usuarios de las redes sociales consideraron como un “dardo” para el “El Negrito de Los Ojos Claros“.

“Estamos dejando a los artistas libertad, así que cada uno que se sienta cómodo y que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera, estamos en un mundo en el cual la gente se exprese, ¡que haga lo que quiera la gente!”, agregó. Ozuna siguió hablando un poco de lo que verán en su espectáculo, pero Piqué lo volvió a interrumpir.

“¡Métele clásicos, Ozuna. La madre que te pari***!”, agregó el catalán y novio de Clara Chía Martín. Recordemos que el puertorriqueño viajó a Barcelona hace un año para prestarle su apoyo a Shakira, quien es su amiga. Para ese momento grabaron el videoclip de “Monotonía”. Mismo donde la colombiana sale con un corazón ensangrentado en la mano.

