Gerard Piqué presumió a Clara Chía y su vestido ligero en boda de Marc Piqué

Lejos de la presencia de Milán y Sasha, hijos de Gerard Piqué y Shakira, el ex jugador del F.C Barcelona disfrutó de la boda de su hermano, Marc Piqué, y María Valls, junto a su novia Clara Chía Martín. La pareja salió de la capilla agarrada de la mano y sonriendo a los invitados y paparazzi cercanos. Gerard protegiéndola de las cámaras 🫶🏼🥹🤗💕 pic.twitter.com/2eKDhd5H8d — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 23, 2023

Martín, además, causó impacto por su particular cabellera, sus lentes oscuros y un vestido dorado tejido bastante ligero. Parte del código de vestimenta de la boda del hermano de Gerard Piqué era que ellas llevaran trajes oscuros y que las damas lucieran vestidos veraniegos y coloridos.

Marc & Maria 😍💐 pic.twitter.com/ywfCTfP4tF — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 23, 2023

Es que yo no puedo más con esa hermosa e inmensa sonrisa de esta niña bella 🥹🫶🏼😍❤ pic.twitter.com/FH1qnu3u4D — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 23, 2023

Clara Chía llamó la atención para usar unas sandalias de tacón, algo bien diferente a lo que le estamos acostumbrados a ver. Casi siempre lleva tenis o botas altas. En esta oportunidad usó unas un calzado transparente. Piqué que iba de traje azul oscuro y camisa blanca, ambos vestían sonrisas en sus rostros e iban agarrados de la mano.

Clara Chía y Gerard Piqué por Barcelona. Foto: The Grosby Group.

Clara Chía Martin en la antigua posición de Shakira con la familia de Gerard Piqué

De haberse separado la ex pareja, el presidente de la Kings League, Gerard Piqué, y la intérprete del Waka Waka, TQG y Ojos Así, sería la propia Shakira la que estuvieses asistiendo a la boda de Marc Piqué y de María Valls. Separación que ya todos conocemos, Clara Chía fue entonces en calidad de señora y pareja del catalán. Clara Chia y Gerard Piqué salen de la Parròquia Sant Vicenç de Montalt. Al finalizar la ceremonia religiosa entre los recién casados Marc Piqué y Maria Valls



23/6/2023 ❤ pic.twitter.com/b7PyDR0e00— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 23, 2023

Esta no es la primera vez que Clara Chía asiste a una boda de mano de Gerard Piqué. Recordemos que el paparazzi El Gordo Y La Flaca, Jordi Martín, mismo que ha estado siguiendo a la ex pareja durante más de 12 años, fue el que hizo pública esa fotografía famosa en la que asistieron a la boda el mejor amigo de Piqué a las afueras de Barcelona.

Pero sí es la primera vez que Clara Chía comparte con el resto de la familia Piqué y Bernabéu en un evento como la pareja oficial de futbolista. Esto, ante la ausencia de Milán y Sasha. Hace unos días explicamos que Shakira no prohibió de manera legal, es decir, mediante una cláusula, a su ex que sus hijos estuviesen cerca de Clara Chía.

Por qué Milan y Sasha no fueron a la boda de su tío, Marc Piqué

Las Mamarazzis, las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, dijeron hace poco que esta no es la razón por la que Mila y Sasha no estarían en la boda, sino porque tuvieron que devolverse a Miami con su mamá por una disparidad de días. Dejaron claro que no hay una cláusula legal que indique, que Clara Chía no puede estar cerca de Milán y Sasha. También que, de haberse hablado esto en el pasado entre ellos dos, fue algo fuera de lo legal.

Milán y Sasha se encuentran ahora en Costa Rica con su mamá y su tío Antonio Mebarak.

