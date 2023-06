Shakira hizo detener un avión para besar a Gerard Piqué

Shakira inició su juicio y sus declaraciones para librarse del delito fiscal del cual se le acusa. Por supuesto, en sus declaraciones hizo múltiples confesiones sobre su relación con Gerard Piqué y la de él con otras personas también, que incluyen los ex de ambos y hasta el propio Pepe Guardiola. Gerard Piqué y Shakira en la Copa Davis 2019. FOTO: by Alex Pantling/Getty Images.

Sin embargo, varios detalles de sus declaraciones han hecho ruido entre sus fans y los de Piqué. Una de ellas fue el comienzo de su relación. De la misma dijo que era muy inestable cuando comenzaron. “Shak” se mantenía viajando por el mundo y él debía cumplir con sus entrenamientos y juegos del F.C. Barcelona.

“Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, dice el periódico español El País sobre las declaraciones de la intérprete de “TQG”, “Monotonía” y “Acróstico”.

Esto hizo que Shakira tuviese los actos de amor más profundos y románticos con Gerard Piqué. Llegó a detener un avión solo para verlo.

Shakira y Gerard Piqué llegando a Argentina a la boda de Lionel Messi. FOTO: MARCELO MANERA/AFP via Getty Images.

Shakira paraba 5 minutos solo para besar a Piqué

La propia Shakira contó que era muy difícil verse. Además, ella aún tenía a su ex, Antonio De La Rúa, en su casa en Bahamas. Gerard Piqué, según dijo la colombiana, también tenía heridas abiertas por su separación. Sin embargo, en el pasado muchos han asegurado que él no había terminado con Nuria Tomás, cuando comenzó el coqueteo con la cantante.

“Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”, aseguró la cantante.

Shakira y Gerard Piqué cuando comenzaban su relación en 2011. Foto: Jasper Juinen/Getty Images.

La defensa de Shakira alega que la cantante no pasó 183 días seguidos en Barcelona. Este el tiempo reglamentario, por el cual el departamento de Hacienda de España puede considerar que una persona reside en el país y que, por lo tanto, debe pagar impuestos.

Ella sostiene que en esa época su relación no era estable e iba y venía mucho. También aseguró que no se imaginó que formaría una familia con el catalán. Sostiene que los primeros años fueron difíciles, hasta que decidió hacer vida en común con el presidente de la Kings League en el país ibérico en 2015.

