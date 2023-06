Boda en la familia de Gerard Piqué y Clara Chía Martí será un miembro más

A pesar de las supuestas diferencias que ventilaron algunos medios entre Clara Chía Martín y su suegra, madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu, la verdad es que la relación con la familia del exjugador del FC Barcelona y actual presidente de la Kings League va viento en popa.

Lejos parecen haber quedado esos rumores de diferencias con la familia de Gerard Piqué por supuestas salidas, mientras el catalán estaba en Miami visitando a sus hijos Milan y Sasha. La buena nueva es que hay boda en los Piqué Bernabéu y Clara Chía Martín va como un miembro más. Tal como lo hizo en el pasado, Shakira.

Marc Piqué se casa con su novia, María Valls. Los preparativos ya están y el enlace se llevará a cabo el sábado 24 de junio en Barcelona, según el medio Vanitatis. También explican cómo la boda tuvo que ser pospuesta después del escándalo que ha implicado la separación de Shakira y Gerard Piqué desde hace más de un año.

Marc Piqué, hermano de Gerard, tuvo que cambiar su boda

“… El hijo menor de Joan Piqué y Montserrat Bernabéu habría dado un paso más en su relación, pero el huracán mediático generado por la complicada ruptura del exfutbolista y empresario y la popular cantante obligó a la pareja a cambiar de planes, llamar a todos los proveedores de la boda y posponerla hasta que las aguas volvieran a su cauce. No querían que el ambiente de su gran día se viera enturbiado por el tsunami que asolaba a su familia, la relación de Shakira con la que fuera su suegra y, sobre todo, la persecución permanente a sus protagonistas”, explicó la periodista Patricia a Vanitatis.

Marc Piqué no se dedicó al futbol. Estudió una carrera científica como su mamá Montserrat. Siempre se ha mantenido lejos de la prensa y le huye a los escándalos. Tiene muchos años con su novia, Maria. De quien Clara Chía Martí se ha hecho muy amiga.

Los cuatro, Marc y Gerard Piqué, María y Clara, se han dejado ver juntos comiendo y pasando un buen rato. Esto, cuando la familia del catalán se reunió el año pasado para pasar unas fiestas. Ahora Clara Chía Martí conocerá más familiares de los Piqué Bernabéu en la boda.

BODA EN LA FAMILIA PIQUÉ 🤵🏻👰🏼‍♀️



El Sábado 24 de Junio se casa Marc Piqué, el hermano menor de Gerard. En estas fotografías del mes de Diciembre del año pasado en Praga podemos observar la gran complicidad y amistad que hay entre los hermanos y sus respectivas parejas 💕💍 https://t.co/YzNLDsJ2i9 pic.twitter.com/LONKokzo6B — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 9, 2023

Milan y Sasha podrían asistir a la boda de familiar de Piqué

Los hijos de Gerard Piqué y de la intérprete de “TQG”, Monotonía” y el “Waka Waka” se encuentran Barcelona con su padre. La propia Shakira los dejó allá, después de asistir con ellos al Grand Prix de España de Fórmula 1.

Así que se espera que los mismos asistan a la boda de Marc Piqué y María Valls. Esto los pondría cerca de Clara Chía Martí, de quien no se ha podido confirmar a ciencia cierta haya compartido con Milan y Sasha. Lo cierto es que, mientras los rumores de supuesto romance entre Shakira y Lewis Hamilton crecen, por España parece que no todo vuelve a su cauce. La colombiana no querría que sus hijos vayan al enlace y esto los pone de nuevo en conflicto. Esto, después que Clara y Piqué ganaran la batalla de manera temporal contra el paparazzi Jordi Marti.

Sigue leyendo:

– Fan de Shakira le gritan a Clara Chía en la calle: “Es más guapa”

– Jordi Martin de El Gordo y La Flaca se las canta a Gerard Piqué: “Tienes que madurar”

– Shakira arrasa en finales de la NBA con minifalda, top, plataformas y sonrisas para Jimmy Butler

– A novia de Gerard Piqué le rechazan pruebas psiquiátricas en corte ¡Clara Chía terminó llorando!

– Clara Chía Martí responde a la prensa por primera vez al lado de Gerard Piqué