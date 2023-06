Así reaccionó la mamá de Gerard Piqué al saber que Shakira volvió a Barcelona | VIDEO

Mucho se ha dicho tanto en medios internacionales como entre los fans, que una de las “villanas” del cuento entre Gerard Piqué y Shakira, es la mamá del exfutbolista del Barcelona.

Quien, en repetidas ocasiones, y existen grabaciones, maltrató de diversas formas a la cantante colombiana, así como a su familia.

En esta ocasión, el consentido de la prensa internacional, así como de los fanáticos, Jordi Martin, quien, por cierto, acaba de ser demandado por Piqué y Clara Chía.

Cuestionó directamente a la madre del Campeón del Mundo de Sudáfrica 2010, Montserrat sobre sus impresiones sobre el regreso de Shakira a tierras catalanes, así como si tenía temor de volver a ver la bruja que ha colocado la intérprete de “Antología” en su balcón, viendo hacia la casa de su exsuegra.

Ante esto, la progenitora del exdefensa de la Selección de España, fue grabada mientras paseaba a una de sus mascotas. Fue en ese momento en donde le cuestionaron su opinión sobre el regreso de la colombiana a Barcelona y como su posible vecina.

“Shakira ya instalada de nuevo. ¿Temes que te vuelvan a poner a la bruja dirigida a la casa?”, le preguntó Jordi.

Pero sin importar la insistencia de Jordi Martin, el famoso que destapó todo el escándalo entre Piqué y Shakira, la también terapeuta se negó a dar cualquier tipo de declaración. Se limitó a continuar con sus actividades.

Esto no es de sorprenderse, pues a pesar de que fue grabada en múltiples ocasiones maltratando a Shaki verbal y físicamente. Montserrat ha sido captada en infraganti durante estas acciones, por lo que no es novedad que ante las cámaras no se haga la valiente como en otras ocasiones.

Para responder a la situación que su hijo le hizo pasar a la sudamericana. Mientras eso pasa, Jordi Martin dio a conocer dichas imágenes para el show “El Gordo y la Flaca”.

Quienes al parecer lo están ayudando en la demanda que tiene del supuesto empresario y su novia hacia él, por el simple hecho de revelar la verdad, entre ello, la infidelidad del exjugador.

