Jordi Martin de El Gordo y La Flaca se las canta a Gerard Piqué: “Tienes que madurar”

Mientras Shakira dejaba Barcelona sonriendo y asistía a la final de la NBA, Gerard Piqué visitaba un juzgado con su novia Clara Chía Martí. Esto después se efectuaran una denuncia al corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin. Mismo que tiene poco más de doce años cubriendo todo lo referente tanto del deportista, como de la estrella del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Jordi Martin, fiel al estilo que lo caracteriza, contó todos los pormenores de lo que ocurrió puertas adentro con el ex de Shakira, Piqué, y su novia, así como los representantes legales de ambas partes. El paparazzi español narró a sus compañeras de show, Lili Estefan y Karina Banda, cómo Clara Chía Martí no pudo justificar el daño psicológico que alegó y que trató de probar en corte con exámenes psiquiátricos. También dijo que: “Hizo un show” y terminó llorando y alegó sentirse mareada.

El juez increpó al reportero de Univision y le preguntó si creía que la denuncia de Gerard Piqué y de Clara Chía representaba una especia de venganza de la trabajadora de Kosmos a la contraparte, en este caso, Shakira. A lo que afirmó. También dijo que Clara cayó en constantes contradicciones de fechas, de momentos y de acciones.

Jordi también reveló que él mismo le explicó al juez que el hecho de estar en una corte de España, era producto de la misma juventud de la novia de Gerard Piqué. Aseguró que esto podría eximirla un poco del momento desagradable por el que estaban pasando todos los involucrados, incluyendo el programa de televisión.

Jordi Martin y el mensaje que le envía a Piqué

El corresponsal de El Gordo y La Flaca hablaba con Lili, Karina y Tanya Charry, quien se unió al pase de prensa, que confirmó también lo que Marti explicaba de Clara Chía y del exjugador de F.C Barcelona.

“Clara no puede de ir de victimismo cuando se ha metido en un matrimonio. Es así”, dijo Jordi. Lili Estefan recaló que las familias hispanas atesoran la unión del núcleo y que era lógico que esto generara descontento en los fans de Shakira y el público latino.

“Este tipo de tonterías aquí no se juzgan, en los juzgados de lo penal. Cuando Gerard Piqué le dijo al juez: -Es que Jordi Martin me ha puesto un micro en la boca y me ha dicho que la relación se había roto por mi culpa porque yo estoy más frío que la navidad- Por favor Gerard Piqué, ¡maduremos! Y no te lo dice la persona más madura del mundo, pero madura, madura”, dijo entre risas Jordi Martin.

Todo indica que a la pareja no le fue nada bien. Gerard Piqué retiró la orden de restricción que presentó contra el paparazzi. Clara Chía, por su parte, redujo la distancia de la suya.

Jordi Martin sale victorioso ante denuncia de Clara Chía y Gerard Pique

La reportera de El Gordo y La Flaca, Tanya Charry, preparó un reportaje que resume todo lo sucedido en corte entre Jordi Martin, Clara Chía y Gerard Piqué. Aseguró que la pareja no se fue contenta y que la fiscalía dejó más claro, que no veía ningún delito.

Lo más importante es que recalcó que el señor Jordi Martin puede seguir ejerciendo su trabajo de manera libre hasta que el juez tome una decisión en unos días.

Claramente, el programa de Univision y el reportero gráfico ponderaron la libertad de prensa y demostraron defenderla a cabalidad.

