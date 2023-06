Clara Chía y Gerard Piqué ganan batalla contra paparazzi de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin

Apenas la semana pasada, el reportero de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, y Gerard Piqué, junto a su novia Clara Chía Martí se daban cita en una corte de Barcelona. Esto, después que la pareja denunciara al paparazzi por supuesto acoso. Ese mismo día Jordi habló con Lili Estefan, Karina Banda y Tanya Charry sobre lo sucedido puertas adentro.

El corresponsal de Univision dijo que Clara Chía Martí se portó de manera contradictoria, amén de haber llorado y dicho que se iba a desmayar. Piqué también llevó lo suyo departe de Martin: “Este tipo de tonterías aquí no se juzgan, en los juzgados de lo penal. Cuando Gerard Piqué le dijo al juez: -Es que Jordi Martin me ha puesto un micro en la boca y me ha dicho que la relación se había roto por mi culpa porque yo estoy más frío que la navidad- Por favor Gerard Piqué, ¡maduremos!”.

También que el fiscal encargado habría expresado su incomodad, según el paparazzi de El Gordo y LA Flaca, de haber llegado a una instancia penal que se encarga de crímenes penales. Jordi también dijo que excusó a Clara Chía por ser joven y mostrarse: “Inmadura”.

Gerard Piqué y Clara Chía consiguen fallo a favor contra Jordi Martin

A pesar de que el fiscal parecía haber “simpatizado” e incluso el propio Jordi Martin le comentó a Lili Estefan que le habían descartado a Clara Chía Martin los exámenes psiquiátricos por supuestamente no haber presentado un doctor especializado a la audiencia, las cosas no salieron a favor de Jordi Martin.

Adoro al Señor Juez llamando de manera discreta y disimuladamente MOSQUITO al paparazzo JM. Esto es maravilloso 😂👏😂👏🦟 pic.twitter.com/jrr3cJe2Vx — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 9, 2023

El trabajador de Univision, quien se encuentra actualmente en la ciudad de Miami visitando los estudios del show de televisión, recibió una orden de alejamiento que dictaminó un juez, mismo que pensó muy diferente al fiscal que lleva el caso.

“En la resolución del titular del juzgado número 6 de Barcelona, España, el fotógrafo no podrá acercarse a más de 400 metros (437 yardas) de la joven, a excepción de algún evento social, en el que tendría que estar mínimo a 20 metros (21 yardas) de distancia”, escribió el portal web de Univision.

Esto, después que el juez validara parte de los exámenes psiquiátricos que presentó Clara Chía y concluyera que sí hubo afectación. Aun así sigue siendo una medida temporal. Según ABC, Jordi Martin presentará un amparo junto a su equipo legal. SE HIZO JUSTICIA 👏😭☺



Qué enorme alegría y satisfacción abrir Twitter y encontrarme con esta excelente noticia. Gracias a Dios el juez fue mucho más serio que la fiscalia. Ojalá ésto traiga un poco de paz y tranquilidad en la vida de Clara. La salud mental está ante todo ❤ pic.twitter.com/V5XykFGWbX— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 9, 2023

