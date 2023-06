Shakira habría hecho confesión muy íntima tras “probar” a Lewis Hamilton

La cantante Shakira y el piloto Lewis Hamilton están dando mucho de qué hablar por su supuesta aventura amorosa. Se habla de que se estarían “divirtiendo” juntos, pero ellos se mantienen herméticos sin publicar nada comprometedor en sus redes sociales.

Recientemente una fuente de confirmó a la revista ‘People En Español’ que la colombiana y el británico “están pasando tiempo juntos y en el período de conocerse”.

Ahora el paparazzi español Jordi Martín, quien ha seguido la vida de ‘Shak’ desde hace unos años, reveló algunos detallitos interesantes sobre la presunta nueva parejita.

¿Una nueva ilusión para ‘Shaki’?

Según dijo Martin en el programa ‘Amor y Fuego’ el 14 de junio, la intérprete de ‘Waka Waka’ y el deportista sí se encuentran involucrados como pareja.

“Shakira y Hamilton están en una relación, se los puedo confirmar”, dijo el paparazzi que trabaja para ‘El Gordo y La Flaca’.

Jordi incluso comentó que ‘Shak’ sin pelos en la lengua le habría confesado algo muy íntimo a sus allegados sobre la etapa que está viviendo con Lewis.

“La primicia es que ella, por su boca, ha dicho que después de probar un morenito, ya no quiere probar a ningún blanquito”, contó.

Asimismo, sentenció: “Yo tengo gente que ha estado reunida con Shakira esta semana y ella les ha dicho que está ilusionada, feliz”.

¿Hamilton anda de coqueto con otras?

Los presentadores del ‘show’, Rodrigo González y Gigi Mitre, inmediatamente preguntaron al comunicador español sobre la supuesta cita del piloto de Fórmula 1 con Juliana Nalú.

“Han pillado a Hamilton en Nueva York cenando con esta modelo, pero no hay beso ahí. Que (él) esté con Shakira no quiere decir que no pueda verse con una chica”, replicó Jordi Martin.

Asimismo, el paparazzi comentó que el deportista “es mujeriego” y que puede existir la posibilidad que lo que tenga con la barranquillera sea una relación amorosa “abierta”.

Planean un viaje juntos

Jordi Martin también dijo en el programa que la intérprete de ‘Acróstico’ estaría planificando realizar su primer viaje junto a Lewis a “un país caribeño”, con fecha tentativa para agosto.

