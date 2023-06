Shakira se muestra en un video surfeando y da otro adelanto de su tema “Copa vacía”

El mes pasado Shakira causó sensación al compartir en su cuenta de Instagram un video en el que demostraba su amor por el surf, y por lo visto la práctica de ese deporte se ha convertido en algo cotidiano para ella ahora que vive en Miami, pues su más reciente publicación en esa red social es un clip en el que aparece de nuevo sobre las olas; el texto que escribió como complemento fue: “En busca de una sirena”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

La canción que se escucha en el post como fondo musical es “Copa vacía”, un tema del cual muchos conocen un fragmento, pero que hasta ahora no ha sido presentado oficialmente por la colombiana (formará parte de su próximo álbum). En febrero ella dio a conocer la foto que será la portada del sencillo -una colaboración con Manuel Turizo-, en la que aparece como una sirena con cabello de color rosa.

Mientras tanto Shakira sigue trabajando en esa nueva producción; recientemente publicó una foto que la muestra con Bizarrap, por lo que en el álbum podría haber otro track bailable en colaboración con el productor argentino, luego del exitoso “BZRP Music Sessions, Vol. 53”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

