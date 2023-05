Shakira revela de quién fue la idea de que sus hijos fueran parte de “Acróstico”

La nueva canción de Shakira “Acróstico” no deja de generar altas expectativas, pues mucho se ha hablado de la participación de sus hijos Milan y Sasha de 10 y 8 años respectivamente.

Shakira reveló desde el primer momento que esta melodía era dedicara para ellos, tras los momentos tan complicados que han vivido con la separación de sus famosos padres.

Pues la intérprete de “Pies descalzos” decidió darle un giro de 180° a su carrera con esta nueva propuesta musical en donde se centró en sus motores, que son sus hijos.

Ante esta decisión ha sido muy criticada, pues el padre de sus hijos, Gerard Piqué, reveló que no estaba al tanto de dicha decisión de que aparecieran en este material discográfico.

Cabe recordar que, en anteriores ocasiones, los pequeños ya han mostrado su interés en la música de su famosa mamá. Algo que incluso los orilló a darle ideas a la cantante acerca de lo que se plantearía en el videoclip de “Te Felicitó”.

Con su participación de los pequeños en “Acróstico”, esto provocó dudas en redes sociales, donde incluso se le cuestionó a la colombiana acerca de si tenían o no el permiso del exfutbolista del Barcelona y Campeón del Mundo de Sudáfrica 2010, para que ellos fueran exhibidos en este clip.

Ante esto, y para acabar con toda especulación, la abogada de Shakira aclaró que no tenía nada de malo que Sasha y Milán Piqué fueran parte del trabajo de su mamá.

Por eso mismo se descarta que la originaria de Barranquilla, Colombia, vaya a enfrentar algún pleito legal con su ex, esta vez con motivo del uso de la imagen de sus hijos.

Incluso fue la propia Shakira quien reveló quién fue el responsable de que participaran en este proyecto, pues según la sudamericana, no fue su idea de que sus hijos fueran parte de “Acróstico”.

Fue por medio de un post en donde Shakira reveló que esta idea no surgió de ella, sino que fueron ellos mismos quienes le pidieron la oportunidad de hacerlo junto a ella.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, ¡es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”

SHAKIRA