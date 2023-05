Así fue el día que sacaron a Shakira de un estudio para que grabara Diomedes Díaz

En 1993, la barranquillera Shakira estaba ingresado al “Ingenson Estudios” para grabar en ese momento su álbum de 10 canciones titulado ‘Peligro’, que no logró el efecto que quería y esperaba para esa fecha.

Mientras, la cantante colombiana grababa, llegó Diomedes Díaz, también conocido como “El Cacique de la Junta” para trabajar en su icónico álbum “Titulo de amor”, bajo la dirección de Sony Music y que vendió 600 mil copias. De hecho, es el álbum más exitoso en todo el vallenato.

El diario “El Universal” de Colombia dio a conocer esta historia de la voz de Rodrigo Muñoz, quien estaba a cargo del estudio en ese momento.

Muñoz detalló que cuando Diomedes Díaz llegó al estudio, Shakira tuvo que salir y ceder su puesto para el cantante de vallenato grabara.

“La hicieron andar y vea qué magnitud tan grande. Sin embargo, ya se notaba la persona que iba a ser, todas las letras eran de ella. Pero ese trabajo era de mucha música electrónica, no le prestaron mucha atención al disco”, diijo Muñoz.

A los dos años de ese momento, Shakira grabó su famoso álbum “Pies descalzos” el cual le hizo ganar fama. Los artistas no volvieron a coincidir en otro momento.

Shakira vuelve a surfear, y publica un video que la muestra entre las olas

Shakira está disfrutando al máximo su vida en Miami, y ahora decidió publicar en sus redes sociales un largo video que la muestra surfeando y manteniendo perfectamente el equilibrio (ella dejó ver su habilidad en ese deporte en el videoclip de su sencillo “Don’t wait up”, de 2021). Junto a su post (que en minutos superó el medio millón de reproducciones) escribió el mensaje: “Si no hay olas se hacen!”

Luciendo espectacular, la cantante también se dejó ver en una selfie acompañada del rapper Duki y el productor Bizarrap (responsable del exitoso tema “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”) durante una cena. De inmediato sus fans se preguntaron si pudiera haber una nueva colaboración en puerta en el álbum que la colombiana prepara. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

En Miami, Shakira ha tenido la oportunidad de verse con amigos y familiares; hace algunos días acudió a una exposición de su sobrina, que es pintora, y compartió horas después en su cuenta de Instagram una foto que las muestra reunidas: “Con mi sobrina Isabella Mebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo “Amerikkkan”, su obra protesta sobre Black Lives Matter. ¡Una de mis favoritas!”

