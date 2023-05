Shakira publica una foto con Bizarrap, generando sospechas acerca de una nueva colaboración

Shakira ahora vive en Miami, y ahí se ha dejado ver acompañada de muchas celebridades. En su cuenta de Instagram la cantante publicó una foto en la que aparece en un estudio de grabación y muy relajada con Bizarrap, el productor argentino responsable del tema “Music sessions Vol. 53” que tanto dio de qué hablar a principios de este año. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

La cantante colombiana no acompañó la imagen con ningún mensaje, por lo que ya han comenzado los rumores acerca de que ambos estarían trabajando en otra colaboración musical, pero ahora para el nuevo álbum de ella, que prepara desde hace tiempo. No es la primera vez que posan juntos para una foto, pues la semana pasada Shakira obtuvo más de dos millones de likes por un post que la muestra con Gonzalo Julián Conde (nombre verdadero de Bizarrap) y el rapper Duki. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Mientras tanto, Shakira está disfrutando el éxito de su más reciente sencillo, una balada titulada “Acróstico” que interpreta con sus hijos y que debutó esta semana en el puesto 84 de la lista Hot 100 de Billboard. El videoclip del tema lleva más de 83 millones de vistas en YouTube.

