Niegan que Shakira haya puesto cláusula a Gerard Piqué sobre Clara Chía y sus hijos

La historia de Shakira y Gerard Piqué parece que no acabará nunca, aun cuando esa relación tenga más de un año de haberse terminado. Hace poco se informaba que el catalán había regresado a Miami con Milan y Sasha para entregárselos a la cantante colombiana. Milan, Shakira y Sasha en Barcelona en el 2022. Foto: G3/The Grosby Group.

De ahí se levantaron rumores que señalaban que Shakira no querría que sus hijos con Gerard Piqué asistieran a la boda de Marc Piqué, hermano del exjugador del F.C. Barcelona. Sin embargo, una vez más, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, las “Mamarrazzis” de El Periódico tienen otra versión de la historia, según le contaron fuentes allegadas.

“Nosotros ya explicamos que esto había sucedido el día 17. Lo que pasa es que nosotros, como ya explicamos, Shakira estuvo con ellos dos días más, digamos de lo que le correspondía matemáticamente… Nosotros adelantamos que sería el día 19 cuando Piqué volaría a Miami… Hoy han contado que no estarán en la boda los hijos porque hay una cláusula en el convenio, donde esos niños no pueden compartir espacio con Clara Chía y, por eso, Clara chía se va a casa de sus padres cuando los hijos están con Gerard Piqué. En su momento ya desmentimos que existiera esta cláusula en el convenio porque nosotros lo preguntamos por activa y por pasiva y nos lo negaron..”, aseguró Laura Fa.

Clara Chía No tiene prohibido estar con los hijos de Shakira y Piqué

Por su parte, Lorena Vázquez dijo: “Hemos hablado con los abogados de ambas partes y nos aseguran que esa cláusula ni ha existido, ni existe, ni siquiera se había puesto sobre la mesa una cláusula semejante. Shakira no ha pedido en ningún momento que sus hijos no mezclaran o no convinieran con Clara Chía. Otra cosa es que esa conversación tuviese lugar con Gerard Piqué, pero no se habló en ningún momento con sus abogados“.

Por lo pronto, posiblemente Piqué ya esté en Barcelona. “Las Mamarazzis” además recelaron que los niños, Milan y Sasha, se veían muy asustados por la prensa que los recibió en el aeropuerto de Miami y las preguntas de los reporteros. Esto cuando el presidente de la Kings League llegó a Florida con sus hijos. “Es verdad que vimos a unos niños muy asustados”. Por último, negaron que haya planes de boda entre Clara Chía Martín y Gerard Piqué.

Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos Milan y Sasha cuando aún eran pareja. Foto: Mega/The Grosby Group.

