Critican a Gerard Piqué y a Shakira en ‘Despierta América’ por cómo exponen a sus hijos en los aeropuertos

Gerard Piqué viajó a Miami para regresar a sus hijos con Shakira, luego de los días de vacaciones que pasaron en Barcelona y a su llegada al aeropuerto un gran número de reporteros comenzaron a acosarlo con preguntas, a lo que sólo respondió para pedir respeto para sus hijos. No obstante, durante todo el trayecto rumbo a la salida del inmueble fue cuestionado sobre diversos temas.

Ante esto, los panelistas de Sin Rollo, segmento de ‘Despierta América’ debatieron sobre si el exfutbolista y la cantante podrían hacer algo más para evitar que Milan y Sasha tengan que vivir esto cada vez que pisen un aeropuerto.

“A mí se me rompe el alma con los niños, yo no entiendo por qué los niños tienen que vivir eso, no sé de quién es la culpa ni de quién es la responsabilidad, obviamente esta vez se ve un poco más organizado, porque se ve que tiene una chica, una acompañante, se ve que tiene un carro, pero ¿creen que esto va a cambiar?”, preguntó Jomari Goyso a los otros panelistas.

“Para mí que se puede hacer más, ellos tienen todos los contactos, todos los recursos para poder organizar una salida por un área privada y yo sé que eso cuesta dinero, pero el dinero lo tienen ambos lados, para evitarle esto a los niños”, mencionó una de sus compañeras.

En general todos consideraron que es responsabilidad de los padres el proteger a sus hijos de esto, pues ellos saben que los medios no van a cambiar la forma de trabajar y ellos están en condiciones de poder garantizar mayor privacidad.

No obstante, también mencionaron que pese a todas las medidas que se pueden tomar, Milan y Sasha en algún momento tienen que vivir la realidad de lo que implica ser hijos de dos figuras públicas, por lo que tanto Shakira como Gerard Piqué también tendrían que orientarlos al respecto.

Sigue leyendo: