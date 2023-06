James Rodríguez defendió sutilmente a Gerard Piqué en la polémica con Shakira

Una de las grandes polémicas en el mundo del deporte y el entretenimiento fue la separación entre Gerard Piqué y Shakira tras más de una década de relación. La Infidelidad del exjugador desató un fuerte escenario de polarización que ha llegado hasta el futbolista James Rodríguez, cuando en una entrevista no quiso posicionarse a favor de ningún bando, pero afirmó que el catalán era buena persona.

En diálogo con la Revista Semana en Colombia, James abordó diversos temas de su vida personal y profesional, pero sin duda uno de los momentos que ha trascendido de la entrevista fue cuando la periodista Vicky Dávila le preguntó sobre la situación de su compatriota con Piqué.

“He compartido varias veces (con Piqué), así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona“. Ante la insistencia de la comunicadora sobre la mala imagen que tiene actualmente el exdefensor, Rodríguez ratificó su contestación. “Hay mucha gente que sí, por lo que pasó, pero para mí es buena gente”.

James Rodríguez y Gerard Piqué en un partido amistoso entre España y Colombia en 2017. Foto: David Ramos/Getty Images.

Dávila, quien es una de las periodistas más reconocidas de la nación cafetera, también cuestionó al ex Real Madrid sobre Shakira. En principio, el mediocampista no titubeó al asegurar que “ha dejado a Colombia en alto”. No obstante, cuando le preguntaron sobre las últimas canciones que le dedicó a Gerard Piqué tras el rompimiento, James se mostró sutilmente más crítico.

“No, no me tramaron, a las mujeres sí, a mí no (…) creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere (…) no estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso”, sentenció.

Actualmente, James Rodríguez se encuentra sin equipo luego de rescindir su contrato con Al Rayyan de Qatar poco antes del certamen ecuménico. El colombiano coincidió con Gerard Piqué durante varios años en LaLiga durante los partidos ente Real Madrid y FC Barcelona.

James Rodríguez celebrando un gol al FC Barcelona con Gerard Piqué de fondo. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images.

El 10 de la selección Colombia llegó al club merengue en 2014 tras ser la figura del Mundial de Brasil. Estuvo ligado a los blancos hasta 2020, pero tuvo una cesión en medio por un par de años en el Bayern de Múnich de Alemania.

