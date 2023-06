Shakira anuncia por fin la fecha de estreno de “Copa vacía”, su sencillo con Manuel Turizo

Luego de varios meses de espera los fans de Shakira podrán, por fin, disfrutar del nuevo sencillo de la colombiana, titulado “Copa vacía” y que es un dueto con Manuel Turizo. A través de su cuenta de Instagram ella publicó la fecha -29 de junio- para el estreno de la canción y su video promocional en YouTube.

El arte de “Copa vacía” emula los posters de filmes románticos, y muestra a Shakira como una bella sirena de cabello color rosa, sentada junto al mar muy pensativa y siendo cargada por Turizo. Ella escribió en el post el mensaje: “Hicimos una película 🎥🧜‍♀️ @manuelturizo “COPA VACIA” llega este 29 DE JUNIO”.

Varios fragmentos de “Copa vacía” (pero no la canción íntegra) habían sido dados a conocer con anterioridad, así como una fotografía tomada en las grabaciones del videoclip que sirve como portada del sencillo y muestra a la cantante amarrada con una cuerda. Esta canción será lanzada tan sólo unas semanas después de la balada “Acróstico”, que Shakira interpreta con sus hijos Milan y Sasha. View this post on Instagram A post shared by Miriam Sans (@miriam_sans_art)

